France-Pays-Bas: pourquoi Renard a laissé Périsset tirer le penalty décisif

Après cinq éliminations consécutives en quarts de finale d'un grand tournoi, les Bleues sont parvenues à dominer les Pays-Bas samedi (1-0) pour rejoindre le dernier carré de l'Euro 2022. Un succès obtenu sur un penalty d'Ève Périsset, qui a pris ses responsabilités.

Oubliez la malédiction. Poussées en prolongation, les Bleues ont fini par sortir les Pays-Bas au bout du suspense (1-0), en prolongation, samedi soir, pour gagner le droit de disputer les demi-finales de l’Euro 2022. Après avoir écarté les Néerlandaises, championnes d'Europe et vice-championnes du monde en titre, c’est un autre gros morceau qui se présentera sur leur route mercredi à Milton Keynes, au nord de Londres : l'Allemagne, plus beau palmarès à l'Euro (huit titres).

En attendant, la France peut déjà se féliciter d’avoir enfin explosé le plafond de verre des quarts de finale sur lequel ses ambitions s’étaient brisées cinq fois de suite (Euro 2013, Coupe du monde 2015, Jeux olympiques 2016, Euro 2017, Mondial 2019). Après pléthore d’occasions gâchées, la délivrance est arrivée à la 102e minute sur un penalty obtenu par Kadidiatou Diani, validé par le VAR et converti par celle qui évoluait à Bordeaux la saison passée. La nouvelle latérale droite de Chelsea n’a pas tremblé alors que c’est habituellement la capitaine Wendie Renard qui est chargée de cet exercice. Pour une fois, la Lyonnaise a passé son tour, sans doute marquée par son échec face à la Belgique (2-1) en phase de poules.

"J’ai pris mes responsabilités"

"Ce penalty, ce n'est pas un cadeau du ciel, on va le chercher, a raconté Corinne Diacre après la rencontre en conférence de presse. Il a ensuite fallu toute l'expérience, tout le professionnalisme et toute la sagesse de Wendie de le laisser à Ève. On a des joueuses qui sont nommées, mais c’est à elles de les prendre leurs responsabilités en fonction de comment elles se sentent dans le match. Ce soir, il y a eu des choses très importantes pour nous dans le collectif."

"Wendie était numéro un et moi numéro deux, a confirmé Périsset en zone mixte. Il y avait des Lyonnaises en face donc elles savaient où elle allait tirer. Elle m’a dit : “est-ce que tu veux tirer ?” J’ai dit : “oui”. J’ai pris mes responsabilités, je me suis dit : “faut pas que tu changes, pas que tu doutes.” J’étais focus et je suis contente d’avoir marqué ce penalty. C’est un des plus importants. C’est celui où j’ai eu le plus de pression aussi. Le plus important, c’est la victoire et qu’on se qualifie. Mon but, c’est secondaire."

Dans l'autre demi-finale, l'Angleterre défiera devant son public la Suède, mardi (21h). Rendez-vous le lendemain pour le choc Allemagne-France (21h).