France-Allemagne: les Bleues "n'aiment pas" les duels, selon l'Allemande Oberdorf

Sara Däbritz, ancienne Parisienne et future Lyonnaise, a dit à ses partenaires que l'équipe d'Allemagne "allait embêter" la France en cas de duels physiques, car "elles n'aiment pas ça", a rapporté ce mardi la milieu Lena Oberdorf à la veille de la demi-finale de l'Euro.

Un petit peu de sel avant le choc. A la veille de la demi-finale France-Allemagne à l'Euro féminin (mercredi, 21h), Lena Oberdorf a fait monter la sauce avec une phrase remarquée ce mardi. Selon la milieu allemande, Sara Däbritz, ancienne Parisienne et future Lyonnaise, a dit à ses partenaires que l'équipe d'Allemagne "allait embêter" la France en cas de duels physiques, car "elles n'aiment pas ça".

"On a vu les matches de l'équipe de France, on a vu leurs qualités, les combinaisons, la vitesse sur les ailes, elles sont vraiment dangereuses", a résumé la joueuse de Wolfsburg, 20 ans, en conférence de presse.

La Frauen-Nationalmannschaft peut compter sur l'oeil avisé de Däbritz, recrutée cet été par l'OL après trois saisons au PSG, et qui "connaît bien les joueuses françaises". "Elle a dit que si on entrait dans les duels, on allait les embêter parce qu'elles n'aiment pas ça", a confié Oberdorf.

>>> Les dernières infos avant France-Allemagne

Du "50/50" selon la coach allemande

Mercredi, ce sera "50/50" entre la France et l'Allemagne, a toutefois tempéré la sélectionneure Martina Voss-Tecklenburg. "Les petits détails seront décisifs, chaque équipe va essayer de faire commettre des erreurs à l'autre", a-t-elle poursuivi. Il faudra tenter de "prendre les espaces, essayer de ne pas en donner à l'autre".

Les octuples championnes d'Europe, sacrées pour la dernière fois en 2013, sont confrontées au forfait de l'ailière gauche Klara Bühl (21 ans), testée positive au Covid-19. La joueuse du Bayern pourrait être remplacée dans le "onze" de départ par Jule Brand (19 ans), selon la presse allemande, une option que "MVT" n'a pas confirmée.

"Pour l'instant, je ne peux rien dire", a répondu la sélectionneure allemande. "On ne sait pas encore qui sera prêt, on a un plan A, un plan B, on va se concentrer sur notre jeu mais on a assez de joueuses de qualité pour jouer sur les côtés", a-t-elle dit. Pour Oberdorf, ce forfait représente "une perte importante mais on a de la qualité dans l'effectif, on va jouer pour Klara et essayer de gagner".