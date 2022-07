Équipe de France: Renard s'énerve sur les questions sur l'absence de dernier carré depuis dix ans

Après le nul face à l'Islande (1-1), l'équipe de France entame désormais une toute nouvelle compétition en défiant samedi (21h) les Pays-Bas en quart de finale de l'Euro 2022. Un stade que les Bleues n'ont plus franchi depuis dix ans, ce qui agace Wendie Renard.

Les Bleues attaquent les choses sérieuses. Déjà assurée de terminer en tête de son groupe avant le nul face à l'Islande (1-1), l'équipe de France commence désormais une nouvelle compétition, en défiant les Pays-Bas samedi (21 heures) en quart de finale de l'Euro. Face aux tenantes du titre, les joueuses de Corinne Diacre devront faire face à un sacré défi: atteindre le dernier carré d'une compétition pour la première fois depuis dix ans (Jeux olympiques 2012). Questionnée après la rencontre sur le sujet, Wendie Renard a montré une certaine forme d'agacement.

"La confiance est là. Dans ces matchs-là, il va falloir être efficace dans les deux surfaces. On sait, ça fait des années que vous nous le rabâchez : on s’arrête aux quarts, on s’arrête aux quarts… Forcément on va y avoir droit les prochains jours, mais c’est comme ça, martèle la capitaine des Bleues. Il ne faut pas faire un focus là-dessus."

"Il faudra fournir beaucoup d'efforts"

Face aux Néerlandaises, qui ont un jour de récupération supplémentaire, la défenseure de l'OL connaît la recette pour prendre le match par le bon bout. "On a une très belle nation en face de nous. Il va falloir bien récupérer et voir les faiblesses de cette équipe pour les utiliser. Ce sera une nouvelle compétition qui commence. On sait que si tu ne gagnes pas, tu plies bagage et tu rentres. Si on veut poursuivre l'aventure, il faudra fournir beaucoup d'efforts, intelligemment, et ensemble."

Depuis 2012, et une victoire face à la Suède en quart de finale des Jeux olympiques de Londres, l'équipe de France reste sur cinq éliminations consécutives au même stade dans les compétitions internationales: en 2013 face au Danemark à l'Euro (1-1, 2-4 TAB), en 2015 face à l'Allemagne au Mondial (1-1, 5-4 TAB), en 2016 face au Canada aux JO (1-0), en 2017 face à l'Angleterre à l'Euro (1-0) et en 2019 face aux États-Unis (2-1) lors de la Coupe du monde à domicile.