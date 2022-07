France-Allemagne: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale de l'Euro

L'équipe de France disputera pour la première fois de son histoire une demi-finale de l'Euro ce mercredi, face à l'Allemagne. En cas de succès, les Bleues retrouveraient les Anglaises en finale dimanche.

Le premier pari est réussi. En atteignant les demi-finales de l'Euro, l'équipe de France a retrouvé le dernier carré d'une compétition internationale dix ans après les Jeux olympiques de Londres. Ce mercredi, les joueuses de Corinne Diacre affronteront l'Allemagne.

La rencontre sera à suivre à partir de 21 heures et sera co-diffusée par TF1 et Canal +. Elle sera aussi retransmise à la radio sur RMC et sur le site et l'appli RMC Sport, avec notre direct commenté. Le match aura lieu dans le Stadium MK, dans la ville de Milton Keynes en Angleterre.

L'Allemagne, la bête noire de la France

En cas de victoire, les Bleues auraient alors rendez-vous à Wembley ce dimanche face au pays hôte, l'Angleterre, qui a étrillé la Suède (4-0) mardi. De son côté, la France reste sur une qualification face aux Pays-Bas après prolongation (1-0, a.p.). En phase de groupes, Wendie Renard et ses coéquipières avaient eu raison de l'Italie (5-1) et de la Belgique (1-1), avant de concéder le nul face à l'Islande (1-1).

Pour soutenir l'équipe de France, trois villes franciliennes ont décidé de marquer le coup en installant un écran géant: Poissy (Yvelines), Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et Viry-Châtillon (Essonne). Une victoire face à l'Allemagne serait historique pour la France, qui dispute sa première demi-finale dans l'Euro féminin.

L'Allemagne apparaît un peu comme la bête noire de la France. Depuis l’Euro 2005, la Mannschaft reste sur quatre victoires ou qualifications en quatre rencontres contre les Bleues dans les compétitions majeures. "Cela va être un combat. C’est une grande nation et cela va se jouer à l’efficacité. Il ne faut rien changer. C’est sûr que c’est une grande nation et on a souvent parlé de la supériorité allemande par le passé. Après, il n'y a pas de complexe à avoir, a lâché Wendie Renard à la veille d’affronter la Mannschaft. Cela va être difficile, cela va être un combat. Il faudra jouer avec nos qualités mais je pense aussi qu'elles ne sont pas contentes de nous jouer."