France-Allemagne: une défense imperméable, une star en feu… Que valent les Allemandes, adversaires des Bleues en demie ?

Au-delà de son énorme palmarès, l’Allemagne réalise un début d’Euro 2022 tonitruant avant de défier l’équipe de France ce mercredi à Milton Keynes en demi-finale (21h). RMC Sport fait les présentations avec le prochain rival des Bleues en Angleterre.

Double championne du monde, médaillée d’or olympique à Rio en 2016 et surtout octuple vainqueur de l’Euro, l’équipe d’Allemagne fait encore office de grandissime favorite lors du tournoi continental disputé cet été en Angleterre.

Prochain adversaire des Bleues, ce mercredi en demi-finale à Milton Keynes (21h), la Mannchaft demeure l’équipe à battre du football féminin en Europe. Même si les protégées de Corinne Diacre sont décidées à se battre jusqu’au bout et veulent y croire, un immense défi les attend pour gagner le droit de jouer la finale dans le mythique stade de Wembley.

Le sans-faute allemand à l’Euro

Malgré une nette domination, les Bleues ont eu besoin d’un penalty pendant la prolongation pour venir à bout des Pays-Bas au tour précédent (1-0, ap). Pendant les poules, la France a aussi parfois eu du mal à convaincre face à la Belgique (2-1) ou à l’Islande (1-1). A l’inverse, l’Allemagne est déjà en mode rouleau-compresseur.

Dès son premier match du tournoi continental, la Mannschaft a déroulé contre le Danemark (4-0). Rebelote contre l’Espagne avec un choc maîtrisé à la perfection (2-0) puis contre la Finlande (3-0). Lors de son quart de finale contre son voisin autrichien, l’Allemagne n’a pas tremblé (2-0). Quatre rencontres, quatre victoires nettes avec onze buts et surtout aucun encaissé.

La star de l’équipe: Alexandra Popp

Avec la crack Giulia Gwinn sur le côté droit de la défense ou encore les milieux Lina Magull et Sara Dabritz, l’Allemagne ne manque pas de joueuses capables de faire exploser le bloc adverse. Mais parmi la flopée de talents, la sélectionneure Martina Voss peut surtout compter sur l’immense Alexandra Popp.

Du haut de son 1,74m, l’attaquante de Wolfsburg a déjà inscrit quatre buts depuis le début de l’Euro et reste en course pour le titre de meilleure buteuse (elle est actuellement deuxième derrière l’Anglaise Beth Mead). Multiple championne d’Allemagne, Alex Popp a également remporté la Ligue des champions à trois reprise pendant sa carrière. Capitaine de sa sélection, l’attaquante est également la cinquième meilleure buteuse de la Mannschaft avec 57 réalisations en 118 sélection depuis 2010.

"C'est une très grande joueuse avec énormément de qualités. On connait la mentalité allemande de manière général. C’est vrai que l’on a l’habitude de s’affronter en club et en sélection, a estimé la Française Wendie Renard avant la demi-finale de l’Euro. Maintenant il n'y a pas qu'Alex Popp dans cette équipe. C'est une leader naturelle et elle le démontre en club comme en sélection. Elle a connu une saison difficile avec des pépins mais elle est présente avec son pays depuis le début de ce tournoi. A nous d'être costaud collectivement pour l'empêcher de continuer sa bonne série avec son pays."

L’Allemagne, bête noire de la France

Avec des joueuses telles qu’Alex Popp le danger sera donc omniprésent pour les Bleues. Mais bonne nouvelle, le groupe tricolore le sait et compte bien se servir de ses désillusions passées contre l’Allemagne pour l’emporter cette fois-ci.

Si Corinne Diacre ne veut pas mettre en avant un sentiment de revanche parmi l’équipe de France, la Mannschaft reste sur quatre victoires dans les compétitions majeures contre les Françaises.

Certes, la France a (un peu) redressé la barre en amical, mais le bilan reste assez peu flatteur contre le voisin germanique. En 20 rencontres (amicaux et tournois) face à l’Allemagne, les Bleues ne se sont imposées qu’à cinq reprises.

A cela il faut ajouter quatre nuls et surtout onze défaites pour un total de 16 buts marqués contre 39 encaissés. Hormis les Etats-Unis, aucune équipe ne s’en sort aussi bien contre la France. C’est dire si les coéquipières de Clara Matéo et Eve Périsset signeront un exploit retentissant si elles parviennent à venir à bout de l’ogre allemand. Au bout du combat face à la formation germanique, le rêve d’une première finale internationale à Wembley.