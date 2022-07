France-Italie: les Bleues déjà dans l'histoire de l'Euro après une première période tonitruante

L'équipe de France menait déjà 5-0 contre l'Italie à la mi-temps de son premier match de poules de l'Euro 2022, grâce notamment à un triplé de Grace Geyoro. Une série de buts qui entre dans le livre des records de l'Euro féminin.

Les Bleues déjà dans l'histoire. En menant déjà 5-0 à la pause contre l'Italie pour son premier match de poules de cet Euro 2022, l'équipe de France féminine a imposé son rythme à une équipe classée comme outsider.

Cinq buts historiques

Une réussite tricolore qui permet de placer cette belle performance dans l'histoire de l'Euro féminin. Comme le relève Opta, la France est devenue ce dimanche la première équipe de l'histoire de la compétition à marquer cinq buts avant la pause.

Grâce à un triplé de Grace Geyoro, un but de Katoto et un petit bijou de Cascarino, les Bleues étaient largement en rentrant aux vestiaires, bien aidées par une défense italienne avec toujours un temps de retard et des sorties hasardeuses de Giuliani.

"On n'y croyait pas nous même sur le banc, a commenté Corinne Diacre à la pause au micro de TF1. Il reste 45 minutes, il faut rester sérieuses. Rester sur ce que l'on a fait parce que ça fonctionne."

Grace Geyoro elle aussi dans l'histoire

Autrice d'un triplé en seulement 45 minutes, la milieu de terrain du Paris Saint-Germain Grace Geyoro s'est elle aussi fait une place dans l'histoire. La Parisienne avait permis aux Bleues d'ouvrir le score après une grosse frayeur et un bel arrêt de Peyraud-Magnin, avant de signer un doublé sur un beau dribble de la gardienne puis un triplé sur une demi-volée au point de pénalty. La Française est alors devenue la première joueuse de l'Euro à marquer un triplé en 45 minutes.

Elle est aussi devenue la cinquième joueuse dans l'histoire de l'Euro a inscrire trois buts ou plus lors d'une même rencontre et seulement la deuxième française après Angélique Roujas en 1997, qui avait alors inscrit trois buts contre la Russie.

Avant de marquer finalement cinq buts, l'équipe de France avait déjà fait tomber un autre record en marquant deux buts avant la 12e minute, une première dans son histoire lors d'un Euro, tandis que l'Italie n'avait jamais encaissé deux buts aussi rapidement dans un match dans la compétition. Reste maintenant à enchaîner...