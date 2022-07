France - Pays-Bas: "Ce n'est qu'une étape", prévient Diacre avant la demi-finale

L'équipe de France disputera mercredi la première demi-finale européenne de son histoire grâce à son succès contre les Pays-Bas en prolongation (1-0). La malédiction des quarts est brisée mais Corinne Diacre se projette déjà sur le match contre l'Allemagne.

Rêver plus grand, plus haut. Les Bleues peuvent désormais se le permettre dans cet Euro 2022. Car la malédiction des quarts de finale des grandes compétitions est désormais rompue, avec une victoire contre les Pays-Bas ce samedi en prolongation (1-0) qui offre aux Bleues une première demi-finale européenne. Ce sera face à l'Allemagne mercredi.

"On n'a jamais douté, lance Selma Bacha en conférence de presse d'après-match. J'ai vu un groupe parfait. Les joueuses qui ont plus d'expérience nous ont poussées, on y a cru et la victoire est là. On va bien savourer et dès dimanche, on se mettra en mode récupération." Car par rapport aux Allemandes, les Françaises ont deux jours de récupération en moins.

Le défi allemand

Mais cela n'arrête pas Corinne Diacre, qui sait que cette étape est importante dans l'histoire de l'équipe de France. Mais ce n'est qu'une étape et les Bleues ont envie de voir plus loin: "La persévérance de ce soir a payé, et l'équipe qui a attaqué le plus a été récompensée pour moi. Maintenant, ce n'est qu'une étape franchie, prévient la sélectionneure sur Canal+ après la rencontre. On va récupérer. Quand vous gagnez, vous récupérez beaucoup plus vite que quand vous perdez. On fera ce qu'il faut."

"Sur l'aspect physique, on vous a donné des réponses ce soir. Sur l'aspect défensif aussi, on a donné des réponses", rappelle la coach en conférence de presse à propos des doutes qui avaient émergé après le match nul contre l'Islande lors de la dernière rencontre des poules.

En ajoutant que si ses joueuses avaient sans doute de la marge sur le plan offensif, il fallait aussi saluer la performance de la gardienne des Pays-Bas. Avec plus de 20 tirs dans le temps réglementaire, les Françaises ont frôlé la frustration ultime. Pour finalement passer à la libération. Et libérée, l'équipe de France n'a vraiment plus rien à perdre, pas même face à une équipe d'Allemagne qui n'a pas encore encaissé le moindre but dans ce tournoi.