Foot féminin: Koh-Lanta a "précipité la fin de ma carrière", avoue l’ex-internationale Julie Debever

Julie Debever, ancienne internationale tricolore, a participé à l’émission Koh-Lanta il y a quelques mois. Alors que l’épisode de son élimination aux portes de la finale vient d’être diffusé sur TF1, elle a confié au Parisien avoir beaucoup souffert physiquement au cours de l’aventure. De là à précipiter sa fin de carrière, annoncée la semaine dernière.

L’aventure aux Philippines a changé sa vie. Et lui a permis de se rendre compte qu’elle était arrivée au bout d’un chapitre. Participante de l’émission Koh-Lanta: Le feu sacré, Julie Debever, ancienne internationale française (trois sélections), a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeuse professionnelle la semaine passée. Une décision directement motivée par sa participation au programme de TF1, dont l’épisode de son élimination aux portes de la finale a été diffusé ce mardi.

En rentrant de Koh-Lanta il y a plusieurs mois, Julie Debever, censée reprendre la compétition avec son club de Fleury 91, a eu mille peines à retrouver son niveau physique. "J’avais des jambes en guimauve. J’avais perdu tous mes muscles, quand je courais je sentais que je vacillais un peu, a-t-elle confié dans les colonnes du Parisien. J’ai mis au moins trois mois à récupérer. C’est ce qui a précipité aussi la fin de ma carrière, que j’ai annoncée la semaine dernière. Ce retour a été beaucoup trop long et en plus je me suis fait mal au genou en janvier. Même si avant de partir sur Koh-Lanta, je savais que j’étais plus proche de la fin de ma carrière que du début."

"Je ne jouais pas car mon équipe tournait très bien sans moi"

"J’étais venue chercher le dépassement de soi, le fait de tester ses limites. Et je peux dire que je suis allée au-delà de ce que je me croyais capable d’accomplir, a-t-elle poursuivi auprès de TF1. J’allais sur mes 35 ans et je me suis demandé si j’allais être capable de retrouver le même niveau de performance. Et puis je ne jouais pas car mon équipe tournait très bien sans moi. Tout ça m’a fait prendre conscience qu’il était préférable que je mette un terme à ma carrière."

Julie Debever a été éliminée lors de l’épreuve d’orientation, juste avant la mythique épreuve des poteaux. Celle qui était présente dans le groupe des Bleues lors du Mondial 2019 avait profité de l’intersaison estivale pour participer au tournage.