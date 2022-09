Foot féminin: polémique autour des salaires des arbitres en Liga, le début de championnat en suspens

Alors que l’édition féminine de la Liga devait démarrer ce week-end pour sa première version professionnelle, le début du championnat pourrait être reporté en raison d’une grève des arbitres, pas d’accord au sujet des salaires notamment.

La Liga féminine pourrait devoir patienter encore avant de lancer sa saison. Le coup d’envoi du championnat espagnol ne débutera peut-être pas ce week-end comme initialement prévu, rapporte AS. En cause, une grève des arbitres, qui protestent contre la précarité de leur emploi et les salaires jugés trop bas.

Une multiplication des salaires par quatre réclamée

Comme l’indique le média espagnol, l’arbitre central gagnait 300 euros par match la saison dernière, contre 172 pour les assistants et 80 pour le quatrième arbitre. Avec la professionnalisation du championnat, les syndicats réclameraient la multiplication de leur salaire par quatre, pour atteindre 1.650 euros par match pour les arbitres centraux et 825 euros pour les assistants.

"Les arbitres et arbitres assistants de la première division féminine souhaitent communiquer leur décision unanime de ne diriger aucun match du championnat national de première division dans les conditions actuelles d'incertitude de leur emploi et de leur situation économique", est-il indiqué dans un communiqué du CTA (Comité Technique de l’Arbitrage) publié jeudi soir.

La Ligue assure que les matchs se joueront et menace de sanctionner les arbitres grévistes

La LPFF (ligue de football professionnel féminin) a contre-attaqué ce vendredi soir en assurant que les rencontres se tiendront, pointant la menace de sanctions. "Dans le cas où les arbitres et les participants ne se présenteraient pas aux réunions prévues, la LPFF procédera à la présentation des plaintes disciplinaires correspondantes, demandant que les mesures de sanction soient adoptées pour une infraction aussi grave, y compris leur disqualification", est-il indiqué.

"Nous n'accepterons aucun chantage de la part d'aucun groupe ou institution", ajoute la LPFF, rappelant que "toutes les équipes qui participent à la première division féminine se présenteront aux matchs prévus ce samedi 10 et dimanche 11 septembre". Plus tôt, La ligue de football espagnol annonçait qu’une conférence de presse se tiendrait ce lundi à 12h30, l'occasion pour le CTA (Comité Technique de l’Arbitrage) de s’expliquer sur l’interruption de ses activités. Reste à savoir si le championnat aura débuté d’ici là, alors que les premiers matchs sont prévus ce samedi à 12h.