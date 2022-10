Mercato: un nouveau record pour les transferts internationaux féminins en 2021

Une étude de la Fifa a mis en évidence les chiffres clés de la progression du football féminin en 2021. Parmi les données marquantes, l'augmentation des indemnités de transferts internationaux, qui dépassent les deux millions de dollars.

La Fifa vient de publier un étude concernant l'évolution du football féminin l'année dernière. Parmi les nombreuses données, celle des indemnités de transferts internationaux, qui ont atteint un nouveau record de 2,1 millions de dollars en 2021. Cela représente une augmentation de 73% par rapport à 2020. Le dernier mercato estival a notamment été marqué par le transfert record de l'internationale anglaise Keira Walsh.

L'ancienne milieu de Manchester City s'est engagé pour trois saisons en faveur du FC Barcelone, qui s'était déjà montré très actif pour renforcer son équipe masculine, contre un chèque de 450.000 euros. Le précédent record était détenu par Pernille Harder, qui avait signé à Chelsea pour 350.000 euros en 2020.

Des revenus en hausse

Dans son rapport, la Fifa indique également que les clubs ont connu une forte croissance des ventes de produits dérivés au cours de l'année dernière. Plus de la moitié des clubs analysés commercialisent des articles pour femmes en ligne, et plus d'un tiers vendent des articles pour hommes (contre 18% précédemment). Les clubs qui ne vendent pas de produits dérivés les jours de match ont généré des recettes commerciales nettement moins élevées (116.000 dollars en 2021), par rapport à ceux qui ont recours au merchandising (311.000 dollars).

En 2022, des signes encourageants ont été observés concernant l'augmentation des revenus. 7% des clubs ont généré des revenus supérieurs à un million de dollars provenant des jours de match, des droits de diffusion, de la publicité et des dotations, tandis que les clubs ont enregistré une croissance des revenus commerciaux de 33% en glissement annuel. De leur côté, les championnats ont affiché une hausse de 24% des revenus commerciaux en glissement annuel.