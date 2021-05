Ligue des champions: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la demie retour Barça-PSG

Après avoir concédé le match nul 1-1 face au Barça au match aller, les joueuses du Paris Saint-Germain vont tenter de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions lors de la demi-finale retour au stade Johan-Cruyff de Barcelone ce dimanche à 12h. Un choc à suivre sur beIN Sports 1.

C’est l’heure de vérité pour le PSG, à l’aube d’une semaine qui pourrait être historique. Avant que l’équipe de Mauricio Pochettino ne défie Manchester City mardi soir en demi-finale retour de Ligue des champions (en direct sur RMC Sport 1), c’est au tour des Parisiennes de viser la grande finale en C1. Pour cela, les partenaires de Marie-Antoinette Katoto devront éliminer le Barça. Au match aller, les Parisiennes ont été tenues en échec 1-1. La demie retour se dispute ce dimanche à midi en Catalogne, au stade Johan-Cruyff. Une rencontre à suivre en direct à 12h sur beIN Sports 1.

Echouafni : "Croyez-moi, on sera présent"

"Le match aller avait été très très ouvert avec beaucoup d’occasions, trop par rapport à l’enjeu du match, rappelle l’entraîneur du PSG Olivier Echouafni. On a revu ça entre nous. On s’est rendu compte qu’on n’avait pas été au niveau par rapport à ce match de Ligue des champions. On est capable de faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Le match sera aussi ouvert et tactique à tous les niveaux. A l’extérieur, l’équipe est très performante. On a toujours marqué au moins un voire deux buts. Croyez-moi, on sera présent." L’autre demi-finale opposera ce dimanche Chelsea au Bayern Munich (victoire 2-1 des Allemandes à l’aller). La finale se déroulera le 16 mai au stade Gamla Ullevi de Göteborg, en Suède.

