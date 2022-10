Ligue des champions féminine: de belles affiches pour le PSG et l'OL en phase de groupes

La tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine a été effectué ce lundi. Tenantes du titre, les Lyonnaises affronteront la Juventus, Arsenal et Zürich. Double finaliste, le PSG retrouvera le Real Madrid, Chelsea et un petit nouveau, Villaznia.

L'OL et le PSG sont fixés. Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine a été effectué ce lundi à Nyon et il a réservé de belles affiches pour les deux représentants tricolores. Tenantes du titre, les Lyonnaises retrouveront notamment la Juventus, qu'elles avaient affronté en quart de finale l'an dernier. Les Italiennes, championnes d'Italie, avaient notamment battu les coéquipières de Wendie Renard au match aller, avant de s'incliner au match retour. Dans son groupe, l'OL affrontera également Arsenal, mené par les attaquantes Vivianne Miedema et Beth Mead, ainsi que le FC Zürich, champion de Suisse.

Un alléchant PSG-Real

De son côté, le PSG retrouve un adversaire bien connu, en la personne du Real Madrid. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées lors de la phase de groupes l'an dernier. Les Parisiennes s'étaient facilement imposées les deux fois (4-0 et 2-0). Les joueuses de Gérard Prêcheur ont également rendez-vous avec Chelsea, champion d'Angleterre en titre. Les coéquipières de la star Sam Kerr voudront effacer l'affront de la saison dernière, où elles n'avaient pas passé les poules. Enfin, Paris affrontera pour la première fois l'équipe albanaise de Vllaznia.

La phase de groupes s'étalera du 19 octobre au 22 décembre et les rencontres se joueront le mercredi ou le jeudi soir. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale, qui se joueront en mars. La finale aura lieu au PSV Stadion d'Eindhoven le 3 ou 4 juin.