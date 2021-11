Ligue des champions féminine: le beau succès populaire du PSG contre le Real Madrid

Les Parisiennes reçoivent le Real Madrid en Ligue des champions ce mardi, à l’occasion d’un match de poules qui doit leur permettre d’affirmer leurs ambitions sportives, et de confirmer un regain d’intérêt du public pour le foot féminin dans la capitale, dans la foulée du titre.

Pour la huitième fois de leur histoire, les joueuses du Paris Saint-Germain, championnes de France en titre, évolueront au Parc des Princes ce mardi (21h) en Ligue des champions, et ce devant plus de 17 000 personnes, contre un adversaire de renom: le Real Madrid. La recette d’une soirée réussie, en théorie. Les supporters seront au rendez-vous, en tout cas, c’est une certitude.

Un record d'affluence possible

Outre la présence assurée des membres du Collectif Ultras (CUP), 17.200 places ont trouvé preneur ce mardi, révèle Le Parisien, sachant que la billetterie reste ouverte jusqu’au coup d’envoi, prévu à 21h.

Les Parisiennes peuvent donc espérer s’approcher encore un peu plus du précédent record d’affluence enregistré en 2017, contre le FC Barcelone. Un match à l’issue duquel les joueuses du PSG s’étaient ouvert en grand les portes de la finale. 19.152 personnes avaient fait le déplacement pour encourager le PSG.

Le match diffusé gratuitement sur YouTube

Victorieuses de tous leurs matches depuis le début de la saison, sans encaisser le moindre but, quelle que soit la compétition, les Parisiennes s’avancent vers le rendez-vous face au Real Madrid avec un statut de favorites. Car ce qui s’apparente à un choc sur le papier n’en est pas vraiment un. La section féminine du Real Madrid a tout juste un an d’existence, et un palmarès vierge de tout titre.

Ce match revêt néanmoins une importance capitale en termes d’expositions, alors qu’il pourrait être la première étape avant de jouer davantage de match au Parc des Princes pour les Parisiennes, surtout si le succès populaire est au rendez-vous. Pour celles et ceux qui n’auront pas de billets ni la possibilité de se rendre au stade ce mardi, la rencontre sera diffusée gratuitement sur YouTube. La plate-forme a conclu un accord avec le détenteur des droits, DAZN, pour la diffusion gratuite de 61 matchs au cours des deux premières saisons de son contrat (2021-2023) puis de 19 matchs lors des saisons de 2023 à 2025.