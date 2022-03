Ligue des champions féminine: vers le retour du onze type du PSG, avec Diallo au milieu?

Une semaine après la victoire face au Bayern Munich (2-1), grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto, le PSG reçoit ce mercredi (21h) au Parc des Princes avec l'objectif de se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions. En l'absence de Sara Dabritz, Aminata Diallo pourrait tenir la place vacante au milieu de terrain.

Le PSG doit finir le travail. Après sa victoire 2-1 face au Bayern Munich lors du quart de finale aller de Ligue des champions féminine, l'équipe de Didier Ollé-Nicolle reçoit son adversaire ce mercredi (21h), au Parc des Princes. Pour l'occasion, le technicien parisien devrait reconduire son dispositif tactique habituel en 4-3-3.

Avec le retour de la Polonaise Paulina Dudek en défense centrale, Didier Ollé-Nicolle devrait aligner quasiment son 11 type de la saison à une exception: Sara Dabritz. La milieu de terrain allemande championne olympique est toujours indisponible. Elle pourrait être remplacée par Aminata Diallo qui a évolué dans le groupe des titulaires lors de l'opposition ce mardi matin sur la pelouse du Parc des Princes. Diallo était entrée en jeu à la 41e lors du match aller en remplacement de Däbritz, sortie sur blessure.

Deuxième actuellement de la D1 française, le PSG cherche à gagner sa première Ligue des champions. Déjà finaliste en 2015 et 2017, la formation parisienne veut remplir l'armoire à trophées. "On sait pour l'instant que le PSG féminin n'a pas beaucoup de titres à son palmarès. Cette année, on veut inscrire le plus de lignes à ce palmarès", a lancé Ollé-Nicolle en conférence de presse d'avant-match.

Bousculé par Fleury 91 en demi-finale de Coupe de France, le PSG a réussi à s'en sortir samedi dernier (4-2) pour se qualifier. "C'était très important de se qualifier, a savouré Ollé-Nicolle. Pour la Ligue des champions, l'idée est de continuer notre oeuvre et de se qualifier. Il n'y a rien de meilleur que de gagner des matchs pour la récupération. On savait qu'on avait trois matchs en huit jours. On a déjà gagné d'entre eux."

Le XI probable du PSG:

Votikova - Lawrence, Dudek, Ilestedt, Karchaoui - Hamraoui, DIallo, Geyoro - Baltimore, Katoto, Diani.