France-Afrique du Sud: comment Maignan s'est affirmé à Milan comme l'un des meilleurs gardiens du monde

Mike Maignan va connaître la première titularisation de sa carrière avec l'équipe de France, ce mardi, face à l'Afrique du Sud (21h15). Une juste récompense pour l'ancien gardien de Lille et du PSG, qui poursuit son irrésistible ascension du côté de l'AC Milan cette saison.

Les supporters des Rossoneri s’en offusqueront sans doute, mais Mike Maignan ne compte pour l’instant qu’une seule sélection en bleu. Le match contre l’Afrique du Sud, à Lille, sur ses anciennes terres, pourrait lui offrir une deuxième cape. Elle viendrait récompenser un joueur qui poursuit cette saison sa remarquable ascension entamée à Lille. Pilier de la meilleure défense de Ligue 1 la saison dernière, le gardien de l’AC Milan réussit la performance de ranger le souvenir de Gianluigi Donnarumma aux oubliettes.

"Mike Maignan est de loin le meilleur gardien de Serie A quand on fait la différence de post shots expected goals (ndlr, le pourcentage de chances pour le gardien d’arrêter une tentative lorsqu’un tir est cadré), loin devant les autres, très largement devant les autres, souligne Johann Crochet, spécialiste du foot italien pour RMC Sport. Il a cette capacité à arrêter des tirs compliqués, ou qui ont, selon les statistiques, beaucoup plus de chances de se transformer en but. Aujourd’hui, à Milan, plus personne ne parle de Donnarumma. Ce n'était pas une chose facile à imaginer parce que Donnarumma a été excellent au Milan."

"Il est d'une sérénité hallucinante"

Impressionnant depuis son arrivée en Lombardie l’été dernier, Mike Maignan a fait taire les plus sceptiques en réalisant des arrêts précieux dans les grands rendez-vous. Le joueur formé au Paris Saint-Germain domine la catégorie des gardiens dans bien des domaines en Serie A, où il est déjà une référence du poste. Le tout en ayant dû surmonter une blessure importante au poignet, en octobre dernier. Fort mentalement, Maignan a progressé dans tous les domaines cette saison, notamment le jeu au pied, qu’il travaille beaucoup aux côtés de Dida. "En tant que joueur, il a de grandes qualités d'explosivité, il a aussi un super jeu au pied", atteste Raphaël Varane.

Mais ce qui ressort aussi beaucoup du concert de louanges qui se fait entendre ces derniers jours, c’est la force tranquille qu’il dégage, et transmet à ses coéquipiers. "Il apporte aussi son caractère, c'est un leader dans l'âme qui le transmet au groupe", dit de lui Raphaël Varane, tandis que Didier Deschamps retient son “caractère de leader expressif". "Il est d’une sérénité hallucinante. J’adore cette démonstration de personnalité chaque week-end en Serie A, je pense que ça rassure énormément ses défenseurs d’avoir un gardien qui dicte, replace calmement, et qui sait se faire écouter", confirme Johann Crochet.

La première convocation de Mike Maignan avec l’équipe de France remonte à mai 2019, mais il a dû attendre plus d’un an avant d’honorer sa première sélection, qu’il a fêtée face à l’Ukraine (7-1) en octobre 2020, en remplacement d'un Steve Mandanda blessé. Il n’en demeure pas moins qu’il s’est vite affirmé comme la doublure de Lloris à son poste de gardien de but avec les Bleus. Si, comme il en prend le chemin, il parvient à maintenir son rythme de progression, Maignan pourrait vite venir titiller Hugo Lloris en vue de la Coupe du monde. Quoiqu’il en soit, l’équipe de France peut dormir sur ses deux oreilles, la relève est assurée.