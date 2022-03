Ligue des champions: le PSG féminin bat son record d'affluence face au Bayern

Plus de 27.000 personnes ont pris place dans les tribunes du Parc des Princes pour le quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Un record d'affluence pour la section féminine du club de la capitale.

Ambiance des grands soirs au Parc des Princes. Loin des sifflets ayant accompagné la dernière sortie des hommes de Mauricio Pochettino contre Bordeaux (3-0), le 13 mars, quatre jours après l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid de Karim Benzema.

Plus de 27.000 fans en tribunes

Ce mercredi, les Parisiennes ont logiquement eu droit à une toute autre ambiance pour leur quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. Après leur victoire à l’aller en Allemagne (2-1), elles ont pu compter sur un sacré soutien à domicile. 27.262 fans ont pris place en tribunes. Un record pour la section féminine du club de la capitale.

Son précédent record d'affluence remontait à avril 2017 lors de la demi-finale retour contre le FC Barcelone, déjà en Ligue des champions (19.192 personnes). En France, le record pour une affiche de football féminin reste détenu par le choc OL-Lyon, qui s’était disputé en novembre 2019 devant 30.661 spectateurs au Groupama Stadium.

En Espagne, le Barça et le Real ont fait encore plus fort ce mercredi puisque leur quart de finale retour de Ligue des champions a attiré très exactement 91.553 personnes au Camp Nou. Tout simplement un record d’affluence pour un match de football féminin, clubs et sélections confondus.