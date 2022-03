PSG: comment Messi a réagi aux sifflets du Parc

Lionel Messi a été touché par les sifflets des supporters du PSG lors du match contre Bordeaux ce dimanche en Ligue 1. Toutefois, l'attaquant argentin reste motivé et veut prouver à ses détracteurs qu'il reste un grand joueur selon son entourage.

Le foot français et notamment les supporters du PSG divisent l'opinion et agitent même l'Argentine. On reproche à ces fans franciliens leurs sifflets contre les joueurs et en particulier ceux contre Lionel Messi lors du match de la 28e journée de Ligue 1 face à Bordeaux. Si Paris a largement gagné contre les Girondins (3-0), les membres de l'équipe, à l'exception de Kylian Mbappé, ont été accueillis par une bronca terrible.

Si Lionel Messi a été touché par les sifflets, ses proches assurent ce lundi que cet épisode va lui donner envie de montrer qu’il est toujours un joueur qui peut faire des différences. Très critiqué après sa performance lors de la défaite contre le Real Madrid en Ligue des champions, l'attaquant argentin va tout donner pour prouver qu’il n’est pas abattu par cette situation et qu’il sera concerné jusqu’à la fin de la saison. A l'heure actuelle, l'entourage de Lionel Messi dément toute envie de départ à la fin de l'exercice.

>> Les dernières infos de la L1

Messi toujours aussi bon passeur

Auteur de 7 buts en 26 apparitions cette saison, Lionel Messi connait une acclimatation compliquée en France après son aventure à Barcelone. Certains médias à l'étranger assurent même que "La Pulga" serait malheureuse à Paris.

Malgré les sifflets du Parc des Princes après l'élimination en Ligue des champions, la star argentine semble pourtant très motivée à l'idée de donner tort à ses détracteurs.

Celui qui fêtera ses 35 ans en juin prochain, n'a peut-être plus la même efficacité devant le but qu'à ses plus belles heures en Catalogne mais il reste un joueur décisif. Avec 11 passes décisives en seulement 18 match de Ligue 1, Lionel Messi occupe actuellement la première place du classement des passeurs du championnat.