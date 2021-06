PSG: Ramé intègre l'organigramme de la section féminine

Pressentie ces dernières semaines, l'arrivée d'Ulrich Ramé au sein de l'organigramme de la section féminine du PSG est désormais officielle. L'ancien gardien de Bordeaux a été nommé au poste de manager général par le club parisien.

Le PSG s'active aussi chez les féminines. Pressentie ces dernières semaines, l'arrivée d'Ulrich Ramé au sein de l'organigramme parisien a été officialisé. L'ancien portier bordelais a été nommé au poste de manager général de la section féminine du club. Depuis le départ de Bruno Cheyrou à l'OL l'an dernier, le PSG n'avait plus de directeur sportif pour gérer sa section féminine. Leonardo avait alors endossé ce rôle et se multipliait pour être présent au côté des Parisiennes.

Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en mars 2013, Ulrich Ramé a entamé sa reconversion en passant une formation d'entraîneur, obtenant un diplôme de manager général.

Passé brièvement par le banc des Girondins, l'ancien portier était devenu directeur technique du club, en charge notamment de la section féminine de Bordeaux. Un poste qu'il quitte donc pour rejoindre le projet ambitieux du PSG.

Ramé veut "enclencher un nouveau cycle"

La saison dernière, les Parisiennes se sont emparées du titre en D1 Arkema au profit de L'OL. Un premier sacre historique qui est venu couronner une saison très aboutie. En arrivant au PSG, Ulrich Ramé arrive avec la mission d'enclencher un nouveau cycle.

"Il y a la volonté de capitaliser sur le titre remporté la saison précédente. Et nous voulons enclencher un nouveau cycle. Il y beaucoup de choses que nous pouvons développer et faire perdurer. On va s'y atteler pour atteindre les objectifs que nous nous fixons", a déclaré l'ancien gardien sur le site officiel du PSG.

Cela devrait d'ailleurs continuer de bouger dans les prochains jours au sein de l'organigramme de la section féminine parisienne. Avec le départ de l'entraîneur Olivier Echouafni, un nouvel entraîneur est attendu pour prendre les rênes de l'équipe. Ulrich Ramé aura également fort à faire avec un effectif à reconstruire et des départs importants à pallier. Récemment, la gardienne Christiane Endler et l'attaquante danoise Signe Bruun se sont notamment engagées avec l'OL.