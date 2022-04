PSG: le CUP renouvelle sa fidélité à l'équipe féminine tout en taclant les hommes de Pochettino

Après s'être déplacé pour le quart de finale de Ligue des champions féminine, le Collectif Ultras Paris (CUP) sera une nouvelle fois présent au Parc des Princes pour encourager les Parisiennes face à l'OL, lors de la demi-finale, samedi 30 avril.

Les supporters parisiens seront au rendez-vous. Après avoir célébré comme il se doit la qualification face au Bayern Munich après le quart de finale de Ligue des champions féminine, le Collectif Ultras Paris renouvellera ses encouragements pour la réception de Lyon, le samedi 30 avril, au Parc des Princes. Dans un communiqué, le CUP assure qu'il répondra présent "pour pousser [ses] joueuses jusqu'à la victoire finale à Turin (lieu de la finale de la C1, ndlr). ELLES sont exemplaires sur le terrain. Nous serons derrière ELLES avec la ferveur emblématique qui [les] caractérise."

Un nouveau tacle envers l'équipe masculine

À travers ce communiqué, l'utilisation des lettres capitales est une manière d'adresser un nouveau tacle envers l'équipe masculine, boudée par les ultras depuis l'élimination en Ligue des champions. "Nous appelons le peuple parisien à se rendre au Parc des Princes en nombre et à se joindre à nous le 30 avril à 20h45 afin de montrer notre amour de nos couleurs et d'apporter un soutien inconditionnel aux joueuses qui ELLES, nous respectent et respectent le club", poursuit le CUP.

Qualifiées pour la finale de la Coupe de France et deuxièmes de la D1 Arkéma à cinq points de l'OL (à trois journées de la fin), les Parisiennes sont toujours en lice pour décrocher le triplé, que seul les Fenottes ont réussi dans l'histoire du football féminin français (2016, 2017, 2020). Lors du match face au Bayern, le PSG avait battu son record d'affluence pour une rencontre des féminines, avec 27.262 personnes présentes.