PSG-OM: "Je ne suis pas d'accord", Marquinhos recadre les ultras parisiens après leur grève

Comme annoncé, les ultras du PSG ont respecté dimanche soir lors de PSG-OM (2-1) une grève des encouragements, pour faire savoir leur mécontentement au sujet de la récente élimination en Ligue des champions et de la gestion du club. Mais le capitaine parisien Marquinhos n'a pas aimé jouer dans cette ambiance. Et il l'a clairement dit.

Des cris de joie des tribunes latérales sur les buts, forcément, quelques mots d'amour pour Kylian Mbappé, des sifflets et des insultes pour les Marseillais, mais surtout, de longs moments de silence, perturbants compte tenu de l'affiche... Alors que le PSG a battu l'OM dimanche soir en Ligue 1 au Parc des Princes (2-1), la rencontre a été marquée par une grève des encouragements de la part des ultras parisiens, pour faire savoir leur mécontentement au sujet de la récente élimination en Ligue des champions et de la gestion du club. Ce que Marquinhos n'a guère apprécié.

>>> Revivez PSG-OM en direct

"Il fallait mettre l'orgueil et la fierté de côté"

Interrogé par Prime Vidéo au coup de sifflet final, le défenseur brésilien n'a pas mâché ses mots pour faire savoir son désaccord. "Je ne m'attendais pas à cette ambiance, a-t-il lâché. Un 'classico', il faut mettre tout de côté, ce n'était pas le moment de faire cela. On le comprend, ils ont leurs arguments, ils n'ont peut-être pas les réponses (qu'ils attendent), mais il fallait mettre l'orgueil et la fierté de côté pour ce moment-là. En tant que joueur, je ne suis pas d'accord."

Concernant le match, relativement décevant, le capitaine parisien a retenu avant tout... les trois points. "On retient la victoire, c'était un match à gagner, note-t-il. Si c'est avec du beau jeu tant mieux, mais le plus important c'est de gagner. On n'est pas venu ici pour bien jouer et perdre, on est venu pour gagner ce match. C'est toujours trois points en plus contre un adversaire direct. On a montré qu'on avait pris le dessus. On veut ce titre et on ne va rien lâcher." Un titre qui pourrait tomber dès mercredi, le PSG ayant désormais 15 point d'avance sur l'OM à six journées de la fin.