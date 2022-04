PSG-OL (Ligue des champions féminine): au coeur de la tourmente, les Parisiennes croient à l'exploit

Samedi soir, à 21h, a lieu la demi-finale retour de Ligue des champions féminine entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique lyonnais au Parc des Princes avec un stade quasi plein pour la première fois pour un match des féminines. Après la victoire 3-2 des Lyonnaises à l'aller, les Parisiennes sont dos au mur après avoir encore vécu une semaine particulière. Vont-elles réussir à créer l’exploit? Eléments de réponse.

Encore une semaine fortement agitée au sein de la section féminine du Paris Saint-Germain. Après un court entretien avec la direction du club mardi (Ulrich Ramé, Leonardo et Angelo Castellazzi), Kheira Hamraoui a été écartée de l’entrainement suite à son altercation avec Sandy Baltimore cette semaine. Dans le même temps, la jeune ailière (22 ans) a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2024 en milieu de semaine. Ajoutez à cela une nouvelle garde à vue dans l’enquête judiciaire sur l’agression de Hamraoui. On a connu contexte plus facile pour préparer une demi-finale retour de Ligue des champions face au rival lyonnais.

"On a vécu une année pas évidente"

Pourtant, sur le terrain, l’équipe ne se désunit pas, ce qui pourrait correspondre à une sorte de miracle permanent. La capitaine Grace Geyoro y voit une force de caractère toute particulière: "Malgré tout ce qui s’est passé on a réussi à se souder. On est allé puiser cette force. C’est ce qui a fait aussi qu’on en est là aujourd’hui. Toutes les joueuses, on le dit, on a vécu une année qui n’était pas évidente pour nous. Mais on est resté forte dans nos têtes, on est resté concentré sur nos objectifs."

Les séquelles de l’altercation se sont quand même faites sentir lors du match aller. Des incompréhensions en défense, la gardienne Barbora Votikova coupable de grosses erreurs qui ont couté cher à Paris et dont "la semaine s’est passé le plus logiquement possible", et une Sandy Blatimore plus que timorée dans son couloir gauche.

L’entraineur Didier Ollé-Nicolle la dédouane: "Indirectement, elle s’est trouvée au cœur d’une histoire qui arrive souvent dans le foot. Mais comme elle est jeune, elle n’avait jamais été confrontée à ça. Et, certainement, elle a été choquée par ça et elle n’a pas fait la prestation à Lyon qu’elle est capable de faire. Au même titre que pleins de joueuses c’est une fille en pleine évolution, qui a de la qualité, qui a de l’avenir. C’est pour ça que c’est très important qu’elle ait resigné et en termes de signal aussi par rapport au match."

Le plus grand défi de la saison

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain doit s’imposer pour se qualifier pour sa troisième finale européenne. Finis les calculs pour l’entraineur Didier Ollé-Nicolle face au plus grand défi de la saison: "Oui c’est un match décisif. On sait qu’il faut gagner le match. On est à domicile, quoiqu’il arrive on est dans la position que l’on souhaitait. Cela va être un match de détermination et de talent. Il faut l’esprit top, et après il ne faut pas oublier de jouer parce que notre équipe est capable de faire mieux qu’à Lyon et c’est ça qui est sympa." Pour créer l’exploit, les Parisiennes pourront compter sur le public, plus de 40 000 billets avaient trouvé preneur hier, record d‘affluence pour un match des féminines au Parc des Princes.