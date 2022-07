OL: Amel Majri a donné naissance à son enfant

Amel Majri est devenue la première internationale française en activité à avoir un enfant. Via son compte Twitter, l’Olympique Lyonnais a fait savoir que sa milieu de terrain a donné naissance à une petite fille prénommée Maryam.

Absente des terrains depuis le début du mois d’octobre, Amel Majri (29 ans) est devenue mardi la première internationale française à avoir un enfant durant sa carrière. La milieu de terrain a donné naissance à une petite fille, nommée Maryam.

C’est la deuxième fois qu’une joueuse de l’Olympique Lyonnais en activité accueille un heureux évènement. L’Islandaise Sara Bjork, récemment partie à la Juventus, avait également manqué des mois de compétitions pour cette belle raison. Si le club avait assuré vouloir accompagner Majri dans sa grossesse, sa capacité à revenir au haut niveau pouvait susciter des interrogations. Mais via son compte Instagram, Bjork avait fait savoir que cela ne posait aucun problème: "J’espère inspirer d’autres femmes qui n’ont pas à sacrifier leur carrière pour avoir une famille! Faites les deux."

Quel avenir pour Majri?

Blessée gravement au genou gauche depuis octobre dernier, Majri a également vu son contrat avec les Gones toucher à sa fin. En mai dernier sur le plateau de TKYDG, la Française avait évoqué sa situation contractuelle et la possibilité de prolonger: "Je suis en fin de contrat, on échange avec le club. Dans les derniers échanges, ils voulaient me garder. On est en discussions."

La Lyonnaise avait aussi donné des indications sur la date de son retour à la compétition: "Après l’accouchement, il faut laisser du temps au corps pour se reposer et s’occuper du bébé. Après il y a une réathlétisation. Normalement octobre, fin octobre retour à la compétition."