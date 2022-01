OL: Majri est enceinte, une première chez les Bleues en activité

Heureux événement pour Amel Majri, qui d’ici quelques mois va devenir maman. L’Olympique Lyonnais a annoncé la nouvelle ce vendredi et assure que le staff médical suivra de près le déroulement de la grossesse. La joueuse deviendra également la première internationale française à avoir un enfant durant sa carrière.

Gravement blessée au genou gauche en octobre dernier, Amel Majri (28 ans) a vu sa saison s'achever bien plus tôt que prévu avec les féminines de l’Olympique Lyonnais. Si la milieu de terrain devra attendre plusieurs mois avant de revenir sur les pelouses à cause de cette rupture des ligaments croisés, Majri a appris ces dernières semaines une belle nouvelle.

Ce vendredi, les Gones ont annoncé la grossesse de la joueuse de 28 ans. Via un communiqué, le club a félicité Majri et son mari pour cet heureux évènement et assure que "la Lyonnaise continuera d’être suivie de près par le staff médical du club pour poursuivre sereinement sa grossesse et la rééducation de son genou gauche, opéré en octobre dernier."

Un évènement pour le foot féminin français

Avec cette annonce, Majri vient d’inscrire son nom dans l’histoire du football féminin français. La joueuse va ainsi devenir la première internationale des Bleues à avoir un enfant au cours de sa carrière.

Afin de revenir dans de bonnes conditions sur les terrains, la Française pourra demander conseil à une de ses coéquipières. L'Islandaise Sara Bjork était également tombée enceinte, et a fait son retour il y a quelques jours à l’entraînement comme elle l’avait annoncé sur Instagram, tout en prenant le soin de faire passer un message fort: "Revenir en avion en tant que mère avec ma famille est quelque chose de très spécial pour moi, et j’espère inspirer d’autres femmes qui n’auront pas à sacrifier leur carrière pour avoir une famille ! Faites les deux."