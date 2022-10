PSG: Hamraoui bien inscrite sur la liste pour la Ligue des champions

Contrairement aux matchs de barrages face à Häcken, Kheira Hamraoui est bien inscrite sur la liste donnée par le PSG à l'UEFA pour la phase de groupes de Ligue des champions.

Peu à peu, la situation de Kheira Hamraoui s’améliore. Depuis fin septembre, la joueuse de 32 ans s’entraîne à nouveau avec le groupe professionnel, après avoir subi une longue mise à l’écart. Elle avait été évincée le 23 avril dernier en raison d’une altercation à l’entraînement avec sa coéquipière, Sandy Baltimore, à la veille d’affronter l’OL en demi-finale aller de Ligue des champions. Si elle n’a pas rejoué depuis, elle a appris ce jeudi son inscription sur la liste de joueuses fournie par le PSG à l’UEFA pour la phase de groupes de la C1. Le club de la capitale avait jusqu'à ce soir pour donner cette liste à l’instance européenne.

Hamraoui est donc bien inscrite, ce qui n’était pas le cas lors des deux matchs de barrages remportés par les Parisiennes contre les Suédoises d’Häcken en septembre. Sa réintégration au groupe et cette inscription dans la plus prestigieuse des compétitions européennes ne lui offrent pas pour autant une garantie de disputer des matchs dans les semaines à venir.

Son numéro attribué à une autre joueuse

Le mois dernier, elle avait eu la mauvaise surprise de voir que son numéro de maillot avait été attribué à une autre joueuse. "Je regarde le match, j’étais hyper contente et quand je vois qu’on a donné mon numéro de maillot à une autre joueuse (Jackie Groenen)… Je pense que ma soirée a été détruite, avait-elle confié sur BFMTV après le match contre Häcken à Jean-Bouin. Le numéro a été donné sans me consulter. Avec l’expérience et le palmarès que j’ai aujourd’hui, je mérite quand même un peu de respect de la part de tout le monde et principalement de mon club."

Hamraoui a été violemment agressée en novembre 2021 par des individus masqués qui l'avaient frappée aux jambes. Sa coéquipière Aminata Diallo est soupçonnée par la justice d'avoir joué un rôle crucial dans l'organisation de ce guet-apens. Mise en examen pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" et placée sous contrôle judiciaire dans cette affaire, Diallo est sortie du silence ce jeudi sur RMC.

"Au moment où je vois dans les médias, quelques jours avant, que l’on a attrapé les agresseurs, j’étais plutôt soulagée. Et puis il s’avère finalement qu’ils m’ont désignée comme étant la commanditaire, a-t-elle déclaré. Pourtant je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je n’ai jamais été en contact avec eux. Je n’ai jamais parlé avec eux. Aujourd’hui, ça c’est établi par les enquêteurs dans l’enquête. Je ne peux pas expliquer pourquoi ils me désignent comme étant la commanditaire. Cela m’étonne quand même que des agresseurs ne veuillent pas donner le nom de la personne qui les a envoyés mais qu’ils disent juste qu’en tout cas 'c’est pour Aminata'."