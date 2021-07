PSG: deux arrivées et un nouveau cycle enclenché chez les féminines

Après avoir remporté le premier titre de champion de France de son histoire la saison dernière, la section féminine du PSG change de visages cet été. Les arrivées d'Estelle Cascarino et Elisa De Almeida ont été officialisées ce vendredi.

Avec Olivier Echouafni à la tête de l’équipe, les joueuses du PSG ont réalisé la saison parfaite en D1 Arkema. Avec vingt victoires, dont une contre l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes, et deux matchs nuls, les Parisiennes ont décroché le premier titre de leur histoire. Le PSG a également atteint le dernier carré de la Ligue des champions, éliminé par le futur vainqueur, le FC Barcelone (1-1, 1-2).

Quelques jours après avoir fêté ce titre, le club a annoncé le départ de nombreuses joueuses dont des cadres comme Christian Endler, Perle Morroni et Signe Bruun. Les trois ont pris la direction de l’Olympique Lyonnais et renforcent donc un concurrent direct.

Après cinq saisons à Paris, la capitaine Iren Paredes jouera pour le FC Barcelone la saison prochaine. Nadia Nadim, la numéro 10 rouge et bleu, a elle aussi pris la décision de quitter le club à l’issue de son contrat. Et la légende Formiga est rentrée au Brésil pour y terminer sa carrière.

Pour pallier à ces nombreux départs, les championnes de France annoncent ce vendredi l’arrivée de deux internationales françaises: Estelle Cascarino (Bordeaux) et Elisa De Almeida (Montpellier), jusqu’en juin 2024.

Un nouveau cycle incarné par Ulrich Ramé et Didier Ollé-Nicolle

Après le départ d’Olivier Echouafni, un nouveau cycle attend la section féminine du PSG. Ulrich Ramé, nommé directeur sportif il y a quelques jours, incarnera ce nouveau projet. "Il y a la volonté de capitaliser sur le titre remporté la saison précédente. Et nous voulons enclencher un nouveau cycle. Il y beaucoup de choses que nous pouvons développer et faire perdurer. On va s'y atteler pour atteindre les objectifs que nous nous fixons. Nous devons constituer un groupe fort, on sait que les intersaisons peuvent entraîner des départs, nous devons consolider le groupe, le mercato va être important", dit-il sur le site officiel du Paris Saint-Germain.

A la tête de l’équipe, on retrouvera Didier Ollé-Nicolle, un choix surprenant puisqu’il connaitra sa première expérience avec une équipe féminine. Lors d’une interview pour les médias du club, il affiche ses ambitions, sur la scène nationale comme européenne : "Bien sûr, il y a ce titre à défendre, ce qui est excitant, mais il y a aussi des étapes supplémentaires à franchir en coupe d’Europe." L’entraineur succède à Olivier Echouafni, qui était l’un de ses joueurs à l’OGC Nice. La saison de D1 Arkema reprendra le 28 août prochain.