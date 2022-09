PSG: pour l'avocat d'Aminata Diallo, "aucun élément matériel ne permet de la raccrocher à l’agression de Hamraoui"

Invité jeudi sur BFMTV, Maitre Mourad Battikh, l’avocat d’Aminata Diallo, explique pourquoi l’ancienne milieu de terrain est, selon lui, innocente dans l’affaire qui l’oppose à Kheira Hamraoui.

"Elle sort choquée, il va falloir lui laisser le temps de retrouver ses esprits." Sortie de prison sous contrôle judiciaire après cinq jours de détention, Aminata Diallo n’en a pas fini avec la justice dans l’affaire Kheira Hamraoui. Mise en examen et soupçonnée d’être la commanditaire de son ex-partenaire au PSG, agressée à coups de barre de fer le 4 novembre 2021 à Chatou, Diallo, poursuivie pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" est "une victime" selon son avocat. "Elle a été molestée dans la voiture et elle a été écartée des terrains tout comme Kheira Hamraoui", a déclaré son avocat jeudi sur BFMTV.

Le corbeau était aussi proche d'Hamraoui indique Me Battikh

Sur le fond de l’affaire, Mourad Battikh estime qu’il "n’y a aucun élément matériel qui permet de raccrocher Aminata Diallo à l’agression qu’a subie Kheira Hamraoui. Il n’y a pas d’élément matériel qui permette de dire qu’elle a passé un coup de fil, qu’elle a été en contact avec les agresseurs. Compte tenu de cette absence d’élément matériel, je dis qu’elle n’a rien à voir."

Sur le fait que sa cliente a été accusée d'être la commanditaire par les quatre agresseurs présumés mis en examen, Mourad Battikh estime qu'il "faut accorder un crédit relatif aux déclarations faites par ces quatre individus parce que ce sont quatre agresseurs. Ils ont été appréhendés plus de dix mois après l’agression. Ils vont très rapidement pointer du doigt collectivement et individuellement Aminata Diallo et pour autant, ils vont dire tout et n’importe quoi."

Enfin au sujet de "Jaja", le corbeau auteur de coups de téléphones aux partenaires de Keira Hamraoui au PSG, l’avocat assure qu'il était certes proche d’Aminata Diallo mais aussi de sa rivale. "Je ne sais pas quel est son rôle car il n’est pas mis en examen."