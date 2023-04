Quatre candidatures pour la Coupe du monde féminine 2027

La FIFA a annoncé ce lundi avoir reçu quatre candidatures pour l'organisation de la Coupe du monde féminine 2027, provenant de quatre confédérations différentes.

Les candidats pour l'organisation de la Coupe du monde féminine 2027 sont connus. La FIFA a annoncé ce lundi avoir reçu quatre "déclarations d'intérêt provenant d'associations membres de quatre confédérations différentes". L'instance indique qu'il s'agit de "la procédure de candidatures la plus exhaustive de l'histoire" pour la compétition.

L'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique se sont regroupés pour une candidature européenne commune. L'Afrique du Sud et le Brésil réprésentent chacun leur continent là où les Etats-Unis et le Mexique se sont réunis. En 2023, la Coupe du monde féminine sera organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

L'annonce aura lieu le 17 mai 2024

La FIFA désignera le ou les pays hôte(s) dans un congrès le 17 mai 2024. "Nous sommes très heureux d’avoir reçu ces déclarations d’intérêt, notamment car elles proviennent d’associations membres issues de quatre confédérations différentes et qui possèdent toutes une riche tradition footballistique, ce qui confirme la grande popularité du football féminin partout dans le monde", a commenté Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA.

Pour rappel, la France avait accueilli la dernière édition en 2019. Alors dirigées par Corinne Diacre, les Bleues avaient été éliminées par les Etats-Unis lors des quarts de finale. La Team USA s'était finalement imposée dans le tournoi face aux Pays-Bas. Les Américaines remettront leur titre en jeu du 20 juillet au 20 août 2023.