Relation entre Hamraoui et Eric Abidal, interrogatoire, vocaux d'Hamraoui, Hayet Abidal déballe tout

Dans un entretien accordé à l'influenceuse Magali Berdat et diffusé sur Youtube, Hayet Abidal se confie en longueur sur les accusations dont elle a fait l'objet dans l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui. Celle qui a demandé le divorce de son mari Eric Abidal n'élude rien, pas même la relation entre son compagnon et la joueuse du PSG.

Elle tenait visiblement à donner sa version des faits, avec quelques mois de recul. Hayet Abidal se confie dans un entretien accordé à l'influenceuse Magali Berdat et diffusé sur Youtube. La femme d'Eric Abidal - elle a demandé le divorce - évoque la greffe de foie dont a bénéficié son compagnon du temps de son passage à Barcelone mais aussi l'agression de Kheira Hamraoui, joueuse du PSG, début novembre. Affaire dans le cadre de laquelle Hayet Abidal a été soupçonnée, en raison de la relation adultérine entre son époux et la milieu de terrain.

"J’ai été prise pour une imbécile"

Une relation qu'elle a apprise dans les médias. "Je l’ai appris comme tout le monde, c’est ce qui est triste. J’avais mon mari à côté de moi et cette bombe médiatique qui a explosé mondialement, raconte Hayet Abidal. Ce qui m’attriste le plus dans cette histoire… l’infidélité, on peut pardonner. Mais j’ai été prise pour une imbécile. J’étais partout, trompée, salie, humiliée et j’apprenais tout par la presse. Il me disait juste de ne pas regarder (la presse). Jusqu’au moment où il y a eu l’histoire de la carte SIM. C’est là qu’on est remonté à moi. On m’a accusée, soupçonnée d’avoir monté l’agression de cette fille. Là, il n’a plus eu le choix que de m’avouer qu’il me trompait."

C'est cette carte SIM au nom d'Eric Abidal et retrouvée dans le téléphone de Kheira Hamraoui qui a mis en lumière la relation entre la joueuse parisienne et l'ancien joueur du Barça. Et qui a amené les enquêteurs à s'interroger sur le rôle possible d'Hayet Abidal dans cette histoire. "La police est remontée à une carte SIM au nom d’Eric, confirme Hayet Abidal. Apparemment pendant l’attaque, les agresseurs disaient ‘c’est pour coucher avec des hommes mariés’, qu’elle se faisait attaquer pour cette raison. Entre la carte SIM et la phrase des agresseurs, on en a déduit que j’étais à l’origine de tout ça."

Si elle ne souhaite aujourd'hui "que du bonheur" à Kheira Hamraoui et dit avoir "pardonné" à son époux (demandant tout de même le divorce, même si lui "ne veut pas divorcer"), Hayet Abidal se dit blessée par cet adultère qu'elle soupçonnait depuis quatre ans: "Je la connaissais, je l’ai connue à une courte époque. Je lui ai fait visiter Barcelone. J’ai été proche d’elle, elle connaissait mes enfants, venait à la maison. C’était il y a quatre ans, je me suis rendue compte que plus je la côtoyais, plus mon couple allait mal. Mais je ne faisais pas le lien avec elle, jusqu’au jour où j’ai eu un doute il y a quatre ans. Ils ont tous les deux nié. Eric m’a demandé le divorce (il y a quatre ans) juste après un dîner avec elle. Là j’ai fait le lien et je me suis dit qu’il y avait quelque chose entre eux." Ils se sont remis ensemble quelques mois plus tard.

"J’ai appris qu’il y avait une vingtaine de pistes"

Concernant l'enquête, les choses n'avancent guère. "Cette histoire, à l’heure qu’il est, ça n’a pas beaucoup avancé. Au départ j’étais obsédée, j’aidais les enquêteurs à comprendre ce qu’il s’était passé, je voulais qu’on trouve les responsables pour me sortir moi de ce rôle de ‘coupable’. J’ai appris qu’il y avait une vingtaine de pistes. Je ne pense pas que ce soit que des relations, je suppose qu’il y avait aussi des personnes avec qui il y avait des conflits. Mais il y a beaucoup de pistes."

Elle confirme avoir reçu des vocaux d'Hamraoui

"J’ai été interrogée, c’était horrible, poursuit-elle. Prendre l’avion de Barcelone pour aller être interrogée à Paris, je me suis dit ‘c’est un film’. J’étais trompée, humiliée, partout dans la presse comme une délinquante… Eric était tellement sous le choc de cette situation qu’il a préféré se murer dans le silence. En aucun cas il n’a pris ma défense. Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai jamais eu ce soutien de sa part." Hayet Abidal confirme par ailleurs avoir reçu des "vocaux" de Kheira Hamraoui, dans lesquelles la joueuse disaient "des méchancetés sur moi et mon ex mari".

La milieu de terrain a connu une saison très délicate, sur fond de tension avec plusieurs de ses coéquipières parisiennes. Le dernier épisode en date concerne son altercation à l'entraînement avec Sandy Baltimore avant la demi-finale de Ligue des champions contre l'OL. Elle n'a plus fait son apparition dans le groupe du PSG depuis.