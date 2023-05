FFF: le Comex pourrait désigner Diallo comme candidat à la succession de Le Graët jusqu’à fin 2024

Ce jeudi, le Comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) pourrait d’ores et déjà choisir son candidat pour la succession de Noël Le Graët jusqu’en décembre 2024. Comme indiqué par Le Parisien, une tendance confirmée par RMC Sport, la probabilité de voir émerger un autre profil que celui de Philippe Diallo est faible.

Qui va diriger la Fédération française de football (FFF) jusqu’en décembre 2024 ? Depuis la mise en retrait de Noël Le Graët, son ancien vice-président, Philippe Diallo, assure l’intérim. Mais celui-ci se terminera le 10 juin prochain lors d’une assemblée fédérale.

Le 9 juin, à la veille de cette assemblée, le comité exécutif devra choisir en son sein un candidat pour la présidence jusqu’au terme du mandat actuel, soit jusqu’à la fin de l’année 2024. Avec un grand favori qui se détache.

Diallo grand favori

Comme indiqué par Le Parisien, une tendance confirmée par RMC Sport, la probabilité de voir émerger un autre profil que celui de Philippe Diallo est faible et ce choix pourrait être entériné dès ce jeudi lors d’un Comité exécutif. Sinon, il faudra attendre le 9 juin.

Les potentiels prétendants qui pourraient faire de la concurrence à Philippe Diallo sont guère nombreux. Parmi les noms qui reviennent le plus souvent, Marc Keller, président du Racing Club de Strasbourg, est toujours en poste en Alsace et ne peut pas cumuler les deux casquettes. Jean-Michel Aulas ? Si le dirigeant n’est plus le président de l’OL depuis quelques jours, il est toujours très investi dans le dossier d’une Ligue professionnelle féminine. La voie semble plus que jamais libre pour Philippe Diallo.

"Mon calendrier me laisse assez peu de place pour réfléchir à des échéances électorales. En juin, on fera un tour de table (au comité exécutif) et on verra celui ou celle qui paraît le plus apte à finir le mandat, confiait le principal intéréssé au cours d'un entretien à l'AFP il y a un peu plus d'un mois. Je serais assez hypocrite de dire que cela ne peut pas m'intéresser mais je n'y pense pas tous les matins en me rasant."