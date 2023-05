FFF: Philippe Diallo devrait bien être conforté à la tête de la Fédération

Pour remplacer numériquement Noël Le Graët et Jamel Sandjak, qui ont quitté le Comex de la FFF, le comité a validé les pistes conduisant aux présidents des districts de la Gironde et du Val d'Oise. Ce qui devrait faciliter le maintien en poste de Philippe Diallo à la tête de la Fédération, au moins jusqu'à la fin de l'année 2024.

Le comité exécutif de la FFF a validé ce jeudi les noms des deux nouveaux membres qui seront proposés au vote de l’assemblée fédérale le 10 juin prochain. Philippe Diallo, qui a beaucoup consulté en amont et notamment auprès du président de la LFA (Ligue de football amateur) Vincent Nolorgues, a tenu compte de la gronde des territoires. Les présidents de districts ne sont pas assez représentés au sein du Comex. Résultat, le président par intérim a retenu la leçon tout en tenant compte du contexte politique des arcanes du football amateur.

Pour remplacer numériquement Noël Le Graët et Jamel Sandjak, le Comex a ainsi donné son feu vert pour Alexandre Gougnard, président du district de la Gironde, le plus gros de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Il est membre du bureau de l’ANPDF (l’Association nationale des présidents de districts de France), une entité très influente qui existe en parallèle du Collège des présidents de districts, déclinaison naturelle de l’organisation fédérale avec celui des présidents de Ligues régionales. Et justement, le deuxième nom retenu pour le Comex préside ce collège des districts depuis février 2021 : Claude Delforge, patron du district du Val d’Oise.

Diallo aux manettes jusqu'en décembre 2024... voire après ?

Bref, Philippe Diallo tente de se faciliter la tâche tout en pensant à l’après 2024. Ces deux noms seront soumis au vote pour leur intégration au Comex et dans la foulée, les élus du Comex au complet se réuniront rapidement pour proposer au vote Philippe Diallo comme seul candidat à sa propre succession pour terminer le mandat de Noël Le Graët jusqu’en décembre 2024, voire janvier 2025 où il y aura une nouvelle élection mais avec la nouvelle gouvernance.

Sur ce point, sauf surprise de dernier moment ou improbable coup de "Trafalgar", Philippe Diallo devrait être confirmé comme président. En tout cas, à ce jour au sein du Comex comme dans les territoires, il fait l’unanimité. Enfin, dans un deuxième temps, le Comex n’aura plus qu’à définir les postes clés qui ne devraient pas bouger sauf pour celui de vice-président délégué, le numéro 2 de la FFF qui pourrait revenir à Jean-Michel Aulas sauf si ce dernier récupère très vite la présidence de la futur Ligue professionnelle de football féminin. Si c’était le cas, un nom revient avec insistance, celui d’Eric Borghini, mais ce qui l’obligerait à démissionner la présidence de la Ligue de Méditerranée.