Fifa The Best: Lewandowski, E.Mendy, Putellas… Le palmarès complet de l’édition 2021

La cérémonie Fifa The Best s’est déroulée ce lundi à Zürich (Suisse). Robert Lewandowski a été élu meilleur joueur de l’année 2021 devant Lionel Messi et Mohamed Salah. Edouard Mendy, Thomas Tuchel et Alexia Putellas ont également été récompensés.

Lionel Messi l’a joué fair-play. Même en sachant qu’il n’obtiendrait aucun trophée, l’attaquant du PSG s’est connecté en visio, ce lundi, lors de la cérémonie The Best, organisée par la Fifa au sein de son siège de Zürich (au nord de la Suisse). Derrière sa caméra, l’Argentin a assisté au nouveau sacre de Robert Lewandowski. Comme l’an passé, l’attaquant du Bayern Munich a été élu meilleur joueur de 2021. Lui aussi présent en visio, le buteur polonais de 33 ans a reçu son trophée des mains des dirigeants du Bayern Munich, qui se trouvaient à ses côtés.

Lewandowski a été placé en tête devant Messi et Salah par un "jury international", composé de quatre entités: les sélectionneurs et sélectionneuses des équipes nationales, leurs capitaines, des journalistes spécialisés (un par territoire) et des supporters inscrits sur le site de la Fifa. Les votes ont eu lieu entre novembre et décembre derniers.

Une petite revanche pour Mendy

Le jury a également désigné Edouard Mendy comme meilleur gardien. Le portier de Chelsea, qui dispute actuellement la CAN 2022 avec le Sénégal, a été préféré à Gianluigi Donnarumma et Manuel Neuer. Une petite revanche pour l’ancien Rennais, qui avait manqué le prix Yachine lors de la cérémonie du Ballon d’or (remis à Donnarumma). Thomas Tuchel a reçu le trophée de l’entraîneur de l’année, après avoir remporté la Ligue des champions avec les Blues.

Chez les femmes, Alexia Putellas a été élue meilleure joueuse de 2021. L’attaquante espagnole de 27 ans, qui évolue au FC Barcelone, avait déjà décroché le Ballon d’or il y a près de deux mois à Paris. Emma Hayes, la coach de Chelsea, a également été distinguée.

Le prix Puskas pour Lamela

La cérémonie a aussi profité à Erik Lamela, qui s’est vu remettre le prix Puskas, récompensant le plus beau but. L’ancien ailier de Tottenham (qui évolue désormais au FC Séville) a été honoré pour son coup du foulard réussi lors du derby face à Arsenal, en mars 2021 (2-1). Un geste somptueux grâce auquel l’Argentin a glissé le ballon entre les jambes de Thomas Partey. Pour mieux tromper de Bernd Leno.

Présent au siège de la Fifa, Cristiano Ronaldo a récupéré un trophée pour son record de buts en sélection (115). L’attaquant portugais de 38 ans en a profité pour glisser qu’il s’imaginait jouer encore "quatre ou cinq ans" au très haut niveau. La Canadienne Christine Sinclair, meilleure buteuse de l’histoire des sélections (188), a aussi été félicitée.

Une équipe type improbable, avec Kanté

Le staff médical du Danemark a reçu un trophée pour sa réactivité lors du malaise cardiaque de Christian Eriksen lors de l’Euro 2021. Tout comme les supporters danois et finlandais, qui se sont montrés dignes et solidaires au Parken Stadium de Copenhague ce jour-là (12 juin 2021).

Durant la soirée, la Fifa a dévoilé ses équipes types de l’année. Avec Wendie Renard, la défenseure de l’OL et des Bleues, chez les femmes. Et une improbable compo en 3-3-4 chez les hommes, avec N’Golo Kanté pour seul Français et un quatuor de jeu vidéo: Messi, Haaland, Lewandowski, Ronaldo. Sans Kylian Mbappé donc.