Arsenal-Tottenham: le but fantastique de Lamela et la victoire des Gunners en vidéo

Mené au score sur un but génial d'Erik Lamela en coup du foulard, Arsenal est parvenu à renverser Tottenham (2-1) ce dimanche lors de la 28e journée de Premier League. Retrouvez le résumé de ce derby en vidéo.

Le but de l’année a-t-il été inscrit dès le 14 mars ? C’est bien possible. Comme avec les équipes de jeunes de River Plate, comme en Ligue Europa il y a sept ans face aux Grecs d’Asteras Tripolis, Erik Lamela a marqué ce dimanche sur un coup du foulard extraordinaire. Une inspiration géniale, un geste aussi fou qu’efficace. Un 10/10 en note artistique. Ce bijou n’a toutefois pas suffi à Tottenham dans le derby du nord de Londres. Alors qu’ils restaient sur une série de cinq victoires toutes compétitions, les Spurs ont été dominés par Arsenal (2-1), à l’occasion de la 28e journée de Premier League. Ils restent scotchés à la septième place et manquent l’occasion de se rapprocher de la lutte pour l’Europe. Pointés au dixième rang, les Gunners sont encore loin au classement, mais ce succès devrait leur faire du bien.

Lamela voit rouge après son coup de génie

Menés sur le but incroyable de Lamela (33e), alors qu’ils avaient trouvé la barre transversale sur une frappe limpide d’Emile Smith-Rowe (16e), les joueurs de Mikel Arteta n'ont pas volé cette victoire. Le danger s’est rapproché sur les buts d’Hugo Lloris avec un missile de Cédric Soares repoussé par le poteau gauche du champion du monde (37e), puis Martin Odegaard a logiquement égalisé. Le joueur prêté par le Real Madrid a trouvé la faille sur un tir de près dévié par Toby Alderweireld (44e). A force de pousser, Arsenal a pris les devants à l’heure de jeu sur un penalty obtenu et transformé par Alexandre Lacazette pour une faute de Davinson Sanchez (64e). Un coup de massue pour les hommes de José Mourinho, réduits à dix après l’exclusion de Lamela (76e).

Le but génial de Lamela. © RMC Sport

D’abord averti pour un tacle par derrière sur Thomas Partey, l’ancien milieu de la Roma, qui était entré en début de match à la place de Heung-Min Son, a été renvoyé aux vestiaires pour un coup de coude dans le visage de Kieran Tierney (76e). Comme relevé par Opta, il est devenu le premier joueur à marquer et à être expulsé dans une rencontre de Premier League pour Tottenham depuis Emmanuel Adebayor en novembre 2012. C'était également contre Arsenal.

A dix contre onze, Tottenham a bien failli arracher un point en montrant soudainement un visage plus conquérant. Mais Harry Kane a inscrit un but refusé pour hors-jeu (83e), avant de trouver le montant de Leno sur coup franc (90e).

