Fin de match légèrement tendue lors de Boca Juniors-Racing: dix joueurs expulsés

Le Trophée des champions argentin entre Boca Juniors et le Racing a viré au grand n'importe quoi dimanche avec dix expulsions et une bagarre générale à l’issue de la rencontre.

La finale du Trophée des champions argentin a viré à l'absurde, dimanche. La rencontre entre Boca Juniors et le Racing (1-2) s’est en effet conclue avec le bilan de dix joueurs et un entraîneur expulsés. Tout a débuté dans les dernières secondes des arrêts de jeu du temps réglementaire alors que les deux équipes, au coude à coude (1-1), se dirigeaient vers la prolongation. La tension est montée quand les joueurs de Boca ont réclamé un penalty pour une main de Lolo Miranda dans sa surface de réparation.

Dans la cohue, Sebastian Villa et Johan Carbonero semblent avoir échangé quelques mots doux au milieu de terrain avant de se pousser mutuellement. Une réaction qui leur a valu un carton rouge à chacun, à leur plus grande surprise alors qu’ils s’attendaient visiblement à ne recevoir qu’un avertissement. Après la confirmation par le VAR de l’absence de penalty, le manager de Boca, Hugo Ibarra (ancien joueur de Monaco) a été invité à rejoindre les vestiaires pour s’en être pris à la l’arbitre.

Il a assisté de loin au nouveau carton rouge d’un de ses joueurs, Alan Verela, pendant la prolongation pour un deuxième jaune après une faute sur Lolo Miranda. En infériorité numérique, Boca a finalement craqué à quelques instants de la séance de tirs au but sur une réalisation de Carlos Alcaraz (118e). La célébration de ce dernier (maillot enlevé, index sur le tempe) a fait bondir ses adversaires, provoquant un attroupement général et une grande confusion.

Benedetto parmi les joueurs expulsés

Après de longues minutes de tumulte, l’arbitre a alors dégainé sept cartons rouges supplémentaires: cinq pour Boca et deux pour le Racing (un pour Alcaraz, pour célébration excessive et un pour Jonathan Galvan, remplaçant). Côté Boca, Luis Advincula et Diego Gonzalez ont été exclus pour avoir tenté de s’en prendre à Alcaraz, tout comme Carlos Zambrano, sorti sur blessure mais très remonté sur le banc. Quand la rencontre a repris, Franck Fabra a reçu un deuxième jaune pour une intervention en retard avant que Dario Benedetto ne parachève cette distribution collective de rouges pour avoir laissé entendre que l’arbitre avait touché de l’argent.

La rencontre s’est alors arrêtée puisque, selon le règlement, Boca ne pouvait pas reprendre avec ses cinq joueurs expulsés, relate La Nacion qui souligne que le match s’est disputé dans un climat "intense mais loyal". Le journal insiste plutôt sur l’inflexibilité de l’arbitre, Facundo Tello, et sa faculté à dégainer très rapidement les cartons rouges.