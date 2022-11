Manchester United: "Il n'avait pas la meilleure attitude", la troublante sortie de Bruno Fernandes sur Garnacho

L'attaquant argentin Alejandro Garnacho a ouvert son compteur de but avec Manchester United jeudi soir, en marquant contre la Real Sociedad en Ligue Europa (1-0). Ce qui lui a valu les félicitations de Bruno Fernandes, qui n'a pas manqué toutefois de rappeler que l'attitude du jeune joueur n'avait pas toujours été exemplaire.

Comme dans un rêve. Fan absolu de Cristiano Ronaldo, le jeune Argentin de Manchester United, Alejandro Garnacho, a marqué son premier but pour son club ce jeudi face à la Real Sociedad en Ligue Europa, sur une passe désicive de... CR7, titulaire avec lui sur le front de l'attaque.

Pourtant, son capitaine Bruno Fernandes n'a pas forcément été très tendre avec lui après le match, au micro de BT Sport. "Au début de la saison, lors de la tournée, il n'avait pas la meilleure attitude et c'est pourquoi il n'a pas eu ses chances jusqu'à présent", a t-il lâché.

Et de poursuivre: "Maintenant, il a ses chances parce qu'il s'entraîne mieux, il a une meilleure attitude et il mérite ses chances." Tout est bien qui finit bien? Le capitaine des Red Devils a en tous cas félicité son jeune coéquipier pour sa performance: "Il a été bon mais il sait que nous attendons beaucoup de lui. Il est encore très jeune. Tout le monde est vraiment content pour lui et satisfait de son but."

Paul Scholes ne l'a pas accablé

La légende de Manchester United, Paul Scholes, a émis l'hypothèse après le match que ces problèmes d'attitude dont Fernandes a parlé pourraient provenir du fait qu'il a "pris la grosse tête" après avoir été appelé dans l'équipe nationale argentine. Le 7 mars dernier, à l'occasion d'une liste élargie à 44 joueurs, Lionel Scaloni avait fait appel à lui dans le groupe, sans pour autant qu'il ne joue.

"Je pense qu'il est parti avec l'Argentine, peut-être en jouant avec Messi, il est revenu et a pensé que c'était bon pour lui, a suspecté Scholes. C'est un jeune garçon, il va apprendre. Son attitude a changé et nous en voyons les avantages, maintenant il a l'air d'un jeune joueur de très haut niveau."

Des propos qui corroborent ceux d'Erik ten Hag, qui avait lui aussi émis quelques critiques après le match contre le Sheriff Tiraspol: "Je n'étais pas content de lui (dans les premières semaines de la saison), a déclaré Ten Hag. Les dernières semaines, j'étais content de lui, une meilleure attitude, plus de résilience."

Deuxième de son groupe, United devra passer par les barrages pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Un gros morceau pourrait attendre les hommes d'Erik ten Hag.