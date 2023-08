Flamengo: les excuses de Gerson après avoir cassé le nez d'un coéquipier lors d'une bagarre

Ce mardi, une altercation a eu lieu durant l’entrainement de Flamengo entre Gerson et Guillermo Varela. Les deux hommes se sont échangés des coups, et le dernier cité a eu le nez cassé et a dû aller à l’hôpital. Sur les réseaux sociaux, l’ancien Marseillais a présenté ses excuses à son coéquipier. Celles-ci ont été acceptées par Varela.

Les nerfs sont tendus depuis quelques semaines à Flamengo. Après une agression commise préparateur physique Pablo Fernandez (membre du staff de Jorge Sampaoli, l'ancien coach de Marseille), deux joueurs ont eu une grosse altercation à l'entrainement cette semaine.

Parmi les concernés, figure l’ancien marseillais Gerson. Le Brésilien en est venu aux mains avec son coéquipier Guillermo Varela. Une faute de Gerson sur l'ancien élément de Manchester United aurait tout déclenché. Ce dernier a eu le nez cassé, et a dû aller à l’hôpital. Heureusement pour le club brésilien, cette altercation appartient visiblement au passé pour les deux hommes. Sur les réseaux sociaux, Gerson a présenté ses excuses à Varela: "Ami et collègue, comme nous en avons parlé et l’avons compris hier matin, les erreurs font partie de nous. Nous sortirons encore plus grands et meilleurs de tout cela. Je prolonge ici notre accolade d’hier. Que ton rétablissement de ta blessure au genou soit rapide et reviens avec nous dès que possible."

"Nous avons toujours eu une bonne amitié"

Preuve que les deux éléments de Flamengo ont enterré la hache de guerre, Varela a également apaisé les tensions avec un message sur son compte Twitter: "Merci pour le soutien, nous avons toujours eu une bonne amitié et nous apprenons toujours de nos erreurs. Maintenant, il est temps de récupérer et de revenir meilleur. Allons-y !"

Gerson et Varela devront encore attendre avant de pouvoir jouer ensemble. Comme communiqué par le club, l’Uruguayen a subi une blessure au ligament collatéral médial. La durée d’indisponibilité est encore inconnue. À voir si avec ce climat un peu plus apaisé, le club brésilien parviendra à retrouver la victoire en championnat (leur dernier succès remonte au 30 juillet). Les hommes de Sampaoli ont tout de même repris de la confiance avec un succès 1-0 face au Grêmio en Coupe du Brésil.