Foot: la Russie souhaiterait quitter l'UEFA pour rejoindre la Confédération asiatique

Alexander Dyukov, président de la Fédération russe de football, a émis l'idée de changer de confédération. Actuellement liée à l'UEFA, l'instance souhaiterait se tourner vers l'Asie en raison des sanctions actuelles à son encontre liées au conflit en Ukraine.

La Fédération russe (RFS) réfléchit à un changement de confédération. Actuellement reliée à l'UEFA, l'instance pourrait se tourner vers la Confédération asiatique de football (AFC). C'est une hypothèse qui a été relatée par l'agence de presse RIA, citant des propos d'Alexander Dyukov, le patron de la RFS.

"Il y a quelques mois, j'ai dit que penser à l'Asie était prématuré mais maintenant, c'est une opportunité que nous devrions considérer", a déclaré le dirigeant de la Fédération russe de football. Depuis l'invasion de la Russie en Ukraine en février dernier, les clubs du pays et la sélection nationale ont été suspendus des compétitions de l'UEFA et de la FIFA.

"Il serait inconvenant de notre part d'entamer des négociations dans le dos de l'UEFA"

Pays hôte de la Coupe du monde 2018, la Russie a été empêchée de participer à l'édition 2022 au Qatar. La Sbornaïa avait une chance de se qualifier avec un barrage prévu face à la Pologne, avant la décision de la FIFA. En juillet dernier, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté l'appel de la Fédération russe et de quatre clubs, qui contestaient cette exclusion "jusqu'à nouvel ordre" de l'UEFA et de la FIFA.

"Je n'ai pas encore parlé avec des représentants de l'Asie car l'UEFA nous considère comme des membres de la famille européenne, a indiqué Dyukov. Il serait inconvenant de notre part d'entamer des négociations dans leur dos."

Sponsor de la Ligue des champions et de l'Euro, le géant russe Gazprom avait vu aussi son contrat être suspendu "avec effet immédiat" par l'UEFA au début de la guerre. "Le football est pleinement uni et en pleine solidarité avec toutes les personnes touchées en Ukraine", écrivait alors le communiqué conjoint de l'UEFA et de la FIFA. Depuis, la situation pour le football russe n'a pas changé, toujours exclu des compétitions internationales et européennes en raison du conflit qui perdure.