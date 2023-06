Football: Hamsik va prendre sa retraite à l’issue de la saison

Recordman du nombre de matchs joués avec Naples, Marek Hamsik (35 ans) va raccrocher les crampons à l’issue de la saison.

Marek Hamsik va tirer sa révérence. Le meneur de jeu, ancien joueur de Naples et détenteur du record de sélections avec la Slovaquie, a annoncé jeudi qu'il prendrait sa retraite au terme de la saison avec Trabzonspor, dans le championnat turc.

"Ce n'est pas une décision facile (...) mais ce fut une aventure merveilleuse", a déclaré le joueur de 35 ans lors d'une conférence de presse.

Le Slovaque, connu pour sa crête iroquoise, avait annoncé l'an dernier sa retraite internationale, après 15 ans passés en sélection slovaque, dont il a été le capitaine et meilleur buteur. En 136 sélections, il a inscrit 26 buts et conduit la Slovaquie en 8e de finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et de l'Euro-2016 en France.

Pilier du Napoli dans les années 2010

En club, le milieu de terrain a longtemps été un pilier de l'équipe italienne de Naples, avec laquelle il a disputé 520 matchs toutes compétitions confondues, un record, entre 2007 et 2019.

Le Slovaque a rejoint Trabzonspor en juin 2021 et fut l'un des grands artisans du titre du club de la mer Noire la saison passée, conquis 38 ans après son dernier sacre. En Turquie, la dernière journée de la saison de Süper Lig est programmée les 6 et 7 juin.