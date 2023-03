Football: Keita Baldé et Wanda Nara de nouveau au cœur de rumeurs d’adultère

Keita Baldé, l'attaquant du Spartak Moscou, et Wanda Nara, compagne de Mauro Icardi, sont de nouveau pris dans un scandale d’adultère démenti en janvier par l'ancien joueur de Monaco.

Le scandale d’adultère entre Keita Baldé et Wanda Nara fait de nouveau les choux gras de la presse people espagnole et argentine. Les rumeurs d’une liaison extra-conjugale entre l’actuel attaquant du Spartak Moscou et la femme de Mauro Icardi avaient fleuri en janvier dernier. Le Sénégalais les avait démenties sur son compte Twitter et appelé au respect.

La presse argentine diffuse des messages supposés de Baldé à Wanda Nara

Selon As, la situation aurait évolué quelques semaines plus tard pour l’ancien joueur de Monaco, qui serait en froid avec sa compagne, Simona Guatieri. Le couple ne se suit plus sur les réseaux sociaux où le joueur est apparu seul sur les clichés publiés pour fêter son anniversaire. La presse argentine assure, elle, s’être procurée des messages adressés par Baldé à Wanda Nara après la tempête médiatique.

"J'ai beaucoup souffert dans cette période sans savoir comment tu étais, comment tu allais, ce qui t'arrivait, lui aurait écrit Baldé. Si je vois que les gens disent du mal de toi ou qu'ils inventent des choses, je n'aime pas ça. Tout le monde ne peut pas connaître la personne fantastique que tu es et le cœur que tu as. Tu es fantastique, tu es une femme merveilleuse, vraiment, tu as un cœur incroyable." Les médias ont également noté que les deux femmes portaient le même collier.

La rumeur d’une liaison entre Keita Baldé et Wanda Nara a fleuri en début d’année. Le Sénégalais, ancien coéquipier d’Icardi à l’Inter Milan, aurait rencontré la compagne et représentante de ce dernier à Dubaï. "Ce footballeur connaît Wanda, il y a un coup de cœur, il va à Dubaï pour jouer un match et elle s'enfuit pour le voir. On me dit qu'ils ont séjourné dans un hôtel de luxe", a avait révélé le journaliste argentin dans une émission appelée "Intrusos".

Ces révélations avaient provoqué un tollé, Mauro Icardi accusant la presse de mensonges et Baldé déplorant que sa femme et ses enfants soient pris dans cette "tempête médiatique infondée". Le ton de Simona Guatieri était différent puisque la mannequin italienne avait publié des messages violents semblant viser Wanda Nara, selon certains médias. "Il y a des femmes sérieuses, sensibles, sincères, sensuelles, avait-elle écrit sur les réseaux sociaux. Et comme ces femmes sentent bon, propres! Et puis, il y a ces femmes qu'en italien nous appelons des ‘vaches’."

Le couple Wanda Nara et Mauro Icardi a souvent fait parler de lui pour ses déboires amoureux. Fin février, Wanda Nara a publié un message démentant sa séparation avec l’attaquant du PSG actuellement prêté à Galatasaray.