"Nous serons une famille pour la vie": Wanda Nara met fin aux rumeurs de séparation avec Icardi

La compagne et agente de Mauro Icardi, Wanda Nara, a exposé son couple et assure qu'elle et l'attaquant argentin sont toujours ensemble.

Un nouvel épisode dans un très long feuilleton. La sulfureuse Wanda Nara, figure des réseaux sociaux et de la télévision, a surpris la présentatrice Francesca Fagnani dans le dernier numéro de l’émission Belve dont la Rai a diffusé un extrait avant sa diffusion mardi soir. Elle y dément les rumeurs de rupture avec son mari, Mauro Icardi, dont elle est aussi l’agente. Les tribulations du couple avaient pollué la dernière saison à Paris de l’attaquant argentin, aujourd’hui à Galatasaray.

Adepte des déclarations remarquées, Wanda Nara a plusieurs fois annoncé leur séparation, mais il semblerait que la famille soit de nouveau réunie. "Oui, nous sommes ensemble, confirme l’influenceuse. Je pense que nous serons une famille pour la vie”, espère-t-elle. "Nous avons toujours été une famille. Nous sommes mariés depuis presque 10 ans, pour moi c'est une chance, pour lui je ne sais pas, a-t-elle souri. Nous espérons durer toute une vie."

De récentes turbulences

Les trahisons mutuelles ne semblent plus qu’un lointain souvenir, et la hache de guerre enterrée. Au cours de l’interview, la présentatrice a toutefois abordé divers sujets en relation avec le couple, et notamment ceux qui fâchent, dont les prétendues avances reçues par Wanda Nara de la part Keita Baldé, que ce dernier conteste formellement. Mauro Icardi s’en était plaint sur les réseaux sociaux, s’adressant à Simona Guatieri, l'épouse de l'attaquant du Spartak Moscou, la qualifiant de "cocu". Celle-ci avait répliqué en s’attaquant directement à Wanda Nara.

"Il y a des femmes sérieuses, sensibles, sincères et sensuelles et puis il y a les femmes qu’on appelle des vaches en italien", avait-elle lancé sur les réseaux sociaux. "Parfois, quand je reçois certains messages, je lui dis (ndlr, à Icardi), surtout s'il connaît cette personne. Je comprends que les femmes, au lieu de se mettre en colère contre celui qu'elles ont à leurs côtés, se mettent en colère contre l'autre femme", conclut Wanda Nara, sans révéler ce qui était écrit dans les messages que Keita Baldé lui a envoyés.