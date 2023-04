Football: le fils de Marcelo convoqué chez les U15 de la sélection... espagnole

Prometteur attaquant du centre de formation du Real Madrid, Enzo Alves Vieira est appelé pour la première fois de sa très jeune carrière sous le maillot de la Roja, à seulement 13 ans.

C’est la journée des "fils de" au Brésil. Après Adriano, dont le fils de 16 ans a signé son premier contrat professionnel, l’international auriverde Marcelo a appris que son fils avait reçu sa première convocation en sélection… espagnole.

Enzo Alves Vieira a été appelé sous les couleurs de la Roja chez les moins de 15 ans, dans un groupe composé essentiellement de jeunes de 14 ans, alors que lui-même n’en a que 13. Enzo Alves Vieira, à l’instar du fils d’Adriano, est un attaquant qui marque, énormément, avec la Cantera du Real Madrid.

Il a inscrit 32 buts en 14 matches dans son championnat et a déjà franchi la barre des 100 buts depuis son arrivée à La Fabrica, selon la presse espagnole. Le prometteur attaquant du centre de formation madrilène, très puissant pour son âge et redoutable finisseur, est considéré comme l’un des plus grands talents de Valdebebas.

En décembre dernier, il a d’ailleurs signé son premier contrat (d’une durée de trois ans) avec le Real Madrid, qui fut le club de son père pendant 15 ans. Marcelo a disputé 546 matches avec les Merengues, remportant 25 trophées, dont 5 Ligues des champions et 6 titres de champion d'Espagne.

Parti en Grèce à la fin de son aventure avec le Real Madrid, l'arrière gauche de 34 ans a résilié son contrat à l'Olympiacos pour retrouver Fluminense, son club formateur, où il a signé un contrat de deux ans.