Gonzalo Higuain annonce sa retraite, à 34 ans

Gonzalo Higuain a annoncé ce lundi qu’il mettrait fin à sa carrière à l’issue de la saison de Major League Soccer, dont les playoffs s’achèveront en novembre. L’attaquant argentin va raccrocher les crampons à 34 ans, au terme d'un parcours bien rempli, lors duquel il a porté les couleurs du Real Madrid, avant d’évoluer à Naples, l’AC Milan, la Juventus et Chelsea.

Les yeux rougis et la voix tremblante. Gonzalo Higuain a eu du mal à contenir son émotion. L’attaquant argentin a tenu une conférence de presse, ce lundi en Floride, pour annoncer qu’il mettait un terme à sa carrière. Le buteur de 34 ans raccrochera les crampons à l’issue de la saison de Major League Soccer, dont les playoffs s’achèveront en novembre.

"C’est une décision à laquelle je me prépare depuis un certain temps, a expliqué Pipita. Après dix-sept ans et demi de carrière professionnelle, je sens que le football m’a beaucoup apporté. J’ai tout donné et plus encore. Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont fait confiance. Le temps est venu de dire au revoir au football, un métier qui m’a tant donné et m’a fait me sentir privilégié, avec ses bons et ses moins bons moments."

Champion avec le Real et la Juventus, meilleur buteur de Serie A

Né à Brest, dans les pas de son père footballeur (Jorge Higuain), Gonzalo Higuain a été formé à River Plate (Buenos Aires), où il a débuté sa carrière professionnelle. C’est là que le Real Madrid est venu le recruter en janvier 2007, à l’âge de 19 ans. En 264 matchs avec la Maison Blanche, l’avant-centre a inscrit 121 buts et raflé trois titres de champion d’Espagne. "Je l'ai toujours beaucoup aimé, assure Xavi, qui l'a souvent affronté avec le Barça. Nous l'avons subi avec Madrid et il a été exemplaire. Qu'il joue bien ou moins bien, il a toujours été respectueux de l'adversaire et il a fait une grande carrière."

Après son aventure madrilène, Higuain a ensuite migré vers l’Italie, en signant à Naples, avec qui il a terminé meilleur buteur de Serie A lors de l’exercice 2015-2016 (36 réalisations). La Juventus a alors sorti 90 millions d’euros pour le faire venir l’été suivant. Avec la Vieille Dame, Higuain, régulièrement moqué pour son physique fluctuant, a glané trois titres de champion. Avant de passer par l’AC Milan, Chelsea et de partir aux États-Unis en septembre 2020.

Finaliste de la Coupe du monde 2014

Avec 71 sélections et 31 buts, Pipita (que Raymond Domenech avait tenté de faire venir en équipe de France en 2006) a connu une carrière prolifique en équipe d’Argentine. Il a notamment disputé la finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil (défaite 1-0 a.p. face à l’Allemagne) et atteint deux fois la finale de la Copa America (2015, 2016).

Sous les couleurs de l’Inter Miami, Higuain a changé de look en se rasant le crâne et en se laissant pousser la barbe. Au total, il a joué 67 matchs et marqué 27 buts, dont 14 cette année, la plus prolifique de son aventure US. Au crépuscule de la saison régulière, la franchise détenue par David Beckham occupe la 7e place de la Conférence Est, la dernière qualificative pour les playoffs. Un rang auquel les joueurs de Phil Neville vont tenter de s’accrocher lors de leurs deux derniers matchs, contre Orlando City (jeudi) et Montréal (dimanche).