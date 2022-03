Football: les rencontres du district de Seine-et-Marne reportées après l’agression d’un arbitre

Dimanche dernier, l’arbitre de la rencontre Melun–Bagneaux Nemours (1-4) a été agressé par un groupe d’hommes. En conséquence, le district de Seine-et-Marne a fait savoir ce mercredi que toutes les rencontres du week-end étaient reportées.

L’agression de l’arbitre officiant lors du match de de deuxième division de district de Seine-et-Marne entre Melun et Bagneaux Nemours (1-4) continue de faire réagir. À l’issue de la rencontre, l’homme a été violemment pris à partie par un groupe d’individus. Durant l’altercation, la victime a essuyé des coups de poing.

Si l’arbitre a porté plainte, le district de la banlieue parisienne a décidé de prendre des mesures fortes. Via un communiqué, le président Philippe Collot a partagé "la décision de reporter toutes les rencontres départementales programmées les 2 et 3 avril 2022". L’instance appelle aussi les clubs "à afficher leur totale solidarité en n’organisant aucun match amical sur ces mêmes dates et au corps arbitral de ne répondre à aucune sollicitation pour diriger d’éventuelles rencontres".

"On constate beaucoup d'agressivité"

Ces mesures visent surtout à mettre en lumière "la gravité de la situation et sur les responsabilités respectives dans la prévention de tels actes de violence, ainsi que leur gestion dès lors qu’ils se sont déroulés".

Au micro de BFM Paris, Philippe Collot a fait le triste constat que ces actes sont de plus en plus fréquents: "On constate beaucoup d’agressivité depuis la reprise. Même si la majeure partie des matchs se déroule bien et heureusement, on voit à travers le football cette situation d’incivilité." Dans l’Isère, un arbitre a reçu un coup de poing de la part d’un joueur qui avait pris un carton rouge. La victime a eu le nez fracturé et une incapacité temporaire de travail de huit jours.