Football: Platini se paye les "usurpateurs" Infantino et Ceferin

Michel Platini critique de façon très virulente son successeur à la tête de l'UEFA, Aleksander Ceferin, dans une interview accordée à la Stampa.

L’ancien président de l’UEFA, Michel Platini, blanchi par la justice suisse des accusations d’escroquerie qui l’ont poursuivi pendant six ans - "un complot visant à m’éliminer", assure-t-il -, ne brigue aucun mandat dans le football, mais il s’autorise une parole libre et égratigne. Interrogé par la Stampa, le triple Ballon d’or, capitaine des champions d’Europe 84, s’en prend au président de la Fifa, Gianni Infantino, ainsi qu’à son successeur à la tête de la puissante Union européenne de football, le Slovène Aleksander Ceferin, réélu le mois dernier.

Platini: "La Superligue ? Elle arrivera tôt ou tard "

"Le fair-play financier ? Demandez à l’UEFA. Il est compliqué pour le président de l'Uefa, Ceferin, de le faire respecter, alors que son principal soutien est l'émir du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Ceferin et Infantino, le président de la Fifa, sont des usurpateurs de salon. J'ai fait du football, ils ont fait de la politique. Il n'y a aucune réforme dans leurs programmes, si ce n'est de jouer plus de matches et d'encaisser plus d'argent. Ils ne respectent pas les compétitions qui ont marqué l'histoire du football."

La Superligue ? "Elle arrivera tôt ou tard", estime Michel Platini, mais "pas de cette manière" Pourrait-on par ailleurs un jour le revoir à un poste de dirigeant à la Juventus, qui traverse une zone de turbulences cette saison, sa période la plus sombre depuis le scandale du "Calciopoli" ? "Non je ne pense pas. Il y a peu de chances, a-t-il expliqué. La Juve ne m'a jamais proposé un rôle de manager, revenir ici après trente ans n'aurait aucun sens. Les histoires d'amour ne se vivent pas deux fois. Et je suis très peu le football italien."