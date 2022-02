Ligue 1: comment Amazon pousse pour la sonorisation des arbitres

Amazon Prime Vidéo, détenteur des droits de diffusion de huit matchs de Ligue 1 par journée, est favorable à la sonorisation des arbitres. La FFF y est favorable mais il manque encore l'accord de l'IFAB.

Le 6 février dernier Amazon diffusait un résumé de Marseille-Angers avec pour la première fois un micro placé sur l'arbitre central Jérémy Stinat, pendant toute la rencontre. Derrière cette innovation, se cache une volonté commune d'évolution de la part du diffuseur, de la Direction Technique de l'Arbitrage (DTA) ou encore de la Fédération Française de Football (FFF).

Amazon s'était positionné dès son arrivée en L1

Selon les informations de RMC Sport, la FFF reste favorable et pousse pour une sonorisation de l'arbitrage. Une démarche menée par l'instance, et son "international board", qui est d'ailleurs candidate à une expérimentation. Aujourd'hui, il ne manque plus que la validation de l'IFAB, le garant des lois du jeu en France. Une demande officielle a déjà été formulée.

De son côté, Amazon soutient cette initiative qui vise à "améliorer la qualité de la retransmission" et à "aider à la compréhension des décisions arbitrales" selon une source interne. Le géant américain y est donc lui aussi favorable. Il l'avait d'ailleurs exprimé dès son arrivée dans l'appel d'offres des droits télévisés en juin 2021. Amazon, qui n'est pas décisionnaire, souhaite toujours développer l'expérience de ses abonnés en leur donnant accès à de nouvelles "zones" dans les stades. Comme un couloir de vestiaire ou encore un banc de touche.

"Beaucoup de choses n'ont pas pu se faire avec le COVID. Mais cela va dans le bon sens. Cela va prendre encore du temps." conclut une source proche du diffuseur.