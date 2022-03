Football: la règle des cinq changements bientôt définitivement adoptée par l'IFAB

Introduite lors de la crise sanitaire, la règle des cinq changements va devenir permanente dans les règles du jeu de l'IFAB. D'autres modifications ont été ratifiées.

Du temporaire qui devient permanent. Utilisée temporairement lors des deux dernières saisons notamment en raison du contexte sanitaire et de l'enchaînement des matchs, la règle des cinq changements va devenir permanente et être inscrite dans les règles du jeu définies par l'IFAB (International Football Association Board), rapporte Sport.

"La modification provisoire permettant aux clubs de haut niveaux de réaliser cinq changements (avec un nombre limité de possibilités de remplacement) fait désormais partie de la règle 3", explique un document sur les changements de règles pour la saison 2022-2023, transmis par l'IFAB.

D'autres règles modifiées

En plus des cinq changements, d'autres modifications ont été ratifiées, comme la règle concernant le gardien de but sur un penalty. Au moment du tir, ce dernier doit avoir un pied sur ou derrière la ligne. "Auparavant, le gardien de but devait avoir un pied sur la ligne de but au moment de l'exécution d'un penalty (seul ou intégré dans la séance de tirs au but). Par conséquent, si le gardien de but avait un pied devant la ligne de but et l'autre pied derrière la ligne de but, cela était considéré comme une infraction technique. Le texte a été reformulé afin de ne pas pénaliser cette position. Le gardien de but ne peut se tenir ni devant ni derrière la ligne de but", peut-on lire dans l'explication de l'IFAB.

Une nouvelle règle stipule qu'un membre du staff peut être averti ou expulsé lors d'une séance de tirs au but. La Loi 12 connait une reformulation de texte qui permet de clarifier la position du coup-franc accordé dans le cas où un joueur quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre.