Football: un ancien entraîneur condamné à dix ans de prison pour viol sur mineurs

Un ancien entraîneur de football a été condamné à une peine de dix ans de prison par la cour d’assise des Yvelines pour viols et corruption de mineurs sur ses anciens joueurs du FC Magnanville, relate L'Equipe.

L’ancien coach du FC Magnanville derrière les barreaux. L’homme d’une quarantaine d’années a été condamné à dix ans d’emprisonnement pour des viols sur des adolescents de 13 à 16 ans et corruption de mineurs entre 2013 à 2016, relate L’Equipe. L’accusé est passé aux aveux au cours de son procès qui s’est tenu à la cour d’assise des Yvelines après une semaine de jugement. Une interdiction de travailler avec des enfants ou dans le milieu sportif a également été prononcée, précise Le Parisien.

"C'est un pervers à l'homosexualité refoulée qui transforme ses joueurs en des objets sexuels, a dénoncé Martine Peron, avocate de l'une des victimes. Il leur fait subir des attouchements sous la douche ou dans sa salle de sport". L’ancien entraîneur profitait parfois des difficultés familiales de certains de ces joueurs pour les accueillir chez lui, dans une salle aménagée dans son sous-sol, en leur promettant de les faire jouer.

Déjà condamné en 2008, il a été dénoncé par l'une des victimes

"J'étais sous la douche, il est entré sans rien dire, a notamment raconté l’une des victimes. Il m'a dit: 'ça va bien se passer, peut-être tu veux essayer?' J'ai dit non, ça me dégoûtait. Il a pris ma tête tranquillement, l'a baissée et l'a mise sur son sexe". Un des autres garçons ajoute: "Il me demandait si je voulais me masturber. Si je disais non, il s'en foutait. Des fois, c'est lui qui me masturbait, des fois, c'était direct une fellation".

Condamné en 2008 pour atteinte sexuelle sur mineur dans un camping, l’homme, qui demandait aux jeunes de garder le silence sur ses agissements, a finalement été dénoncé par l’un des joueurs. L'ancien coach ne fera pas appel de sa sanction.