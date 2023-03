Football: un stade parisien important bientôt baptisé "stade Pelé"

Le stade Boutroux du Paris 13 Atlético (National) est bien parti pour être renommé "stade Pelé", le Conseil de Paris doit encore valider cette proposition symbolique.

Le stade Boutrou, dans le XIIIe arrondissement à Paris, ne sera bientôt plus. Au-delà de la modernisation des infrastructures nécessaires, le stade va prochainement changer d'appellation et l’équipe qui l’occupe se verra sous peu accoler le nom de la légende Pelé, décédé le 29 décembre dernier. C’était le sens du souhait formulé par le président de la Fifa Gianni Infantino, exprimé lors des funérailles du "Roi Pelé", que le souvenir de la légende soit entretenu en renommant plusieurs stades à son nom dans le monde entier.

"Le plus bel hommage qui pourrait être rendu au Roi Pelé"

Le vœu du président de la Fifa est sur le point d’être exaucé dans le XIIIe arrondissement de Paris puisque la proposition évoquée dès le mois de janvier de renommer le stade Boutroux est en passe de se concrétiser. Le conseil municipal de l'arrondissement a voté favorablement cette résolution qui doit maintenant être entérinée en séance du Conseil de Paris la semaine prochaine, du 14 au 17 mars. Le stade Boutroux est investi par le Paris 13 Atlético, avant-dernier du championnat National.

"Le parcours de Pelé est assez remarquable, c’est un joueur qui est parti d’en bas pour arriver 3 fois champion du monde au sein de l’équipe nationale du Brésil. En 1977, il a pris sa retraite sportive et s’est consacré à un engagement sur diverses causes en tant qu’Ambassadeur pour l’ONU, l’UNESCO et l’UNICEF. Baptiser un stade d’un quartier populaire qui accueille notre grand club de foot serait le plus bel hommage qui pourrait être rendu au Roi Pelé. Ce stade sera ainsi naturellement le temple d’un foot populaire !", se réjouit auprès du Parisien Aïmane Bassiouni, adjoint au Maire du 13e en charge des sports et de la jeunesse.