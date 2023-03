La fille de Pelé a transmis un beau message à Messi lors la cérémonie FIFA The Best

Kely Nascimento, la fille de Pelé, a profité de sa rencontre avec Antonela Roccuzzo, la compagne de Lionel Messi, lundi lors de la soirée FIFA The Best à Paris pour révéler le désir de la légende brésilienne de voir triompher la star du PSG à la Coupe du monde, après l’élimination de la Seleçao.

Soirée riche en émotion pour Kely Nascimento lundi à Paris. La fille de Pelé a fait le voyage jusqu’en France pour l’hommage rendu à son père lors la cérémonie FIFA The Best. Elle souhaitait également profiter de cette soirée pour rencontrer Lionel Messi et lui transmettre un message. Mais comme elle le raconte dans un post Instagram, elle n’est pas parvenue à croiser la star du PSG.

Elle a en revanche rencontré sa compagne, Antonela Roccuzzo. Et c’est à elle que la fille du Roi Pelé la donc transmis son message pour la Pulga. "Lorsque le Brésil a été battu par la Croatie, mon père était déjà très malade. (…) Après l’élimination, chaque personne qui entrait dans sa chambre (toute la journée, tous les jours jusqu’à la finale !!!) lui demandait : "Et maintenant Pelé ? Qui vous voulez voir gagner ? Sûrement pas l’Argentine !!!!""

"Messi le mérite"

Si la rivalité entre la Seleçao et l’Albiceleste n’est plus à démontrer, la réponse de Pelé a surpris, d’autant que le triple champion avait noué des liens très forts avec la star des Bleus, Kylian Mbappé. ""Si l’Argentine ! Le trophée doit revenir en Amérique du Sud et Messi le mérite"", poursuit Kely Nascimento citant son père. Et Pelé d’insister en dépit des réactions étonnées : "Oui, Messi le mérite."

Kely Nascimento conclut son message en rappelant que son papa n’a pas pu regarder la finale complètement folle entre la France et l'Argentine. "Mais il a su que l’Argentine avait gagné et que Messi avait soulevé le trophée. Et il était heureux." Pelé s’est éteint onze jours après la victoire de l’Argentine au Qatar.