Football: Van Basten souhaite la fin de la règle du hors-jeu

L'ancien footballeur néerlandais Marco van Basten milite pour que la règle du hors-jeu soit supprimée dans le football. Il est convaincu que cela permettrait de rendre les matchs plus spectaculaires, tout en conservant un aspect tactique intéressant.

Et si le football se débarrassait de la règle du hors-jeu? Impensable? C'est en tout cas le souhait de Marco van Basten, certain qu'un essai permettrait de prouver qu'une telle décision améliorerait les matchs.

"Je suis convaincu que ce n'est pas une bonne règle. J'aimerais au moins l'essayer pour montrer que le football est aussi possible sans la règle du hors-jeu. Je suis convaincu que le football serait meilleur sans elle", déclare-t-il dans une interview publiée ce mercredi par Sky Sports.

Désireux d'avoir un football "plus spectaculaire, plus intéressant et plus excitant", le légendaire attaquant néerlandais, aujourd'hui âgé de 56 ans, assure que les équipes "trouveraient un moyen" de s'habituer à jouer sans hors-jeu. Il a en tout cas d'ores et déjà anticipé les conséquences sur le contenu des matchs, qui resteraient intéressants sur un plan tactique.

"Beaucoup plus de possibilités de buts"

"Si vous supprimez la ligne de hors-jeu, la défense va s'enfoncer davantage, soutient-il. Mais si vous reculez trop, la zone des 18 mètres deviendra une mêlée et le gardien ne pourra plus rien voir. Donc les équipes sauront que ce n'est pas la solution. Par conséquent, le gardien de but voudra que tout le monde sorte et c'est exactement à ce moment-là que cela deviendra intéressant".

"Si les attaquants peuvent se déplacer derrière les défenseurs, il y a beaucoup plus de possibilités de buts, assure le champion d'Europe 1988. Cela rendra la défense plus difficile. D'un autre côté, lorsque vous défendez s'il n'y a pas de hors-jeu, vous pouvez toujours avoir un ou deux joueurs éloignés afin que, lorsque vous recevez le ballon, vous puissiez le transmettre à vos attaquants dans l'autre moitié du terrain. L'équipe attaquante devra être beaucoup plus consciente qu'aujourd'hui, car le terrain s'agrandit".

Marco van Basten pense que sa proposition est aussi un bon moyen d'endiguer les sempiternels débats sur l'arbitrage. "Le problème actuel est que nous avons le hors-jeu et combien de fois parlons-nous des décisions de hors-jeu? Très souvent", observe celui qui a été directeur technique de la FIFA entre 2016 et 2018.