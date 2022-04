Freddy Rincon, ancien capitaine de la Colombie, est mort mercredi deux jours après avoir été victime d'un grave accident de la route à Cali. Il était âgé de 55 ans.

Le football colombien et mondial est en deuil. Freddy Rincon n'a pas survécu au grave accident de la route dont il a été victime, lundi à Cali. L'ancien capitaine de la Colombie est mort mercredi à l'âge de 55 ans, ont annoncé les médecins. La camionnette à bord de laquelle il circulait avait percuté un bus de transport public, tôt lundi matin. Il avait été admis dans un état "très critique" et souffrait notamment d'un traumatisme crânien.

Rincon était considéré comme l'un des meilleurs joueurs colombiens de l'histoire. le milieu offensif avait commencé sa carrière professionnelle à Independiente Santa Fe, avant de briller l'América de Cali, puis de partir au Brésil à Palmeiras. Il a ensuite tenté l'aventure en Europe en rejoignant Naples (1994-1995) avant de devenir le premier joueur colombien à jouer avec le maillot du Real Madrid 1995-1996). Il était revenu à Palmeiras, était passé par Santos et Cruzeiro avant de mettre un terme à sa carrière aux Corinthians en 2004.

Un but historique au Mondial 1990

Rincon a marqué l'histoire en égalisant face à l'Allemagne de l'Ouest lors du dernier match de poule de la Coupe du monde 1990, offrant la qualification à sa sélection pour les huitièmes de finale de la compétition pour la première fois de l'histoire des Cafeteros. Il a participé à deux autres Mondiaux en 1994 et 1998.

"La Fédération colombienne de football regrette profondément le décès de Freddy Eusebio Rincón Valencia et envoie un message de soutien et d'encouragement à sa famille, ses amis et ses proches en cette période difficile, indique le communiqué de la Fédération. Rincon a fait partie de notre histoire en sélection colombienne. Ainsi que plusieurs clubs au Brésil et en Italie, il a même été le premier colombien à porter le maillot du Real Madrid d'Espagne."

"Cela constitue une grande perte pour sa famille et ses amis, et c'est aussi un départ malheureux pour notre sport, où il nous manquera et nous nous souviendrons de lui avec beaucoup d'affection, de respect et d'admiration. Nous envoyons force et soutien à leurs familles, en espérant qu'elles pourront supporter cette perte triste et douloureuse."